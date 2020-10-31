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Производительность AMD Radeon RX 6800 в 3DMark и Tomb Raider с «лучами» внушает оптимизм

Редактор Uniko’s Hardware поделился утечкой, касающейся производительности видеокарты AMD Radeon RX 6800 в области трассировки лучей. Результаты не подтверждены, но редактор этого ресурса обычно не делится сфабрикованной информацией и в прошлом уже не раз публиковал достоверные утечки.

Он опубликовал три скриншота: результат синтетического теста из 3DMark Time Spy (предустановка — производительность) и два скриншота из Shadow of the Tomb Raider с включённой трассировкой лучей. Предполагаемая Radeon RX 6800 (не названная и не показанная на скриншоте), вероятно, представляет собой инженерный образец. Примечательно, что работал ускоритель в связке с относительно дешёвым 6-ядерным и 6-поточным процессором AMD Ryzen 5 3500X.

На скриншоте показан общий результат Time Spy, равный 12 704 баллам и 16 775 баллам в графическом тесте. Хотя общий балл бесполезен для прямых сравнений (поскольку он зависит от выбранного процессора), оценка производительности видеокарты нам кое-что сообщает. Например, средний показатель GeForce RTX 3080 составляет 15700 баллов, то есть видеокарта AMD чуть быстрее. Правда, мы не знаем, какой драйвер был использован для Radeon RX 6800 и был ли разгон.

Редактор из UH также опубликовал два скриншота, якобы демонстрирующих работу AMD Radeon RX 6800 в Shadow of the Tomb Raider при разрешениях 2560 × 1440 и 4K (3840 × 2160). Стоит добавить, что игра тестировалась с включёнными тенями на основе трассировки лучей в значении «высокое качество». Приключенческий экшен использует DirectX Raytracing (DXR), который AMD RDNA2 уже поддерживает: ускорение расчётов происходит с помощью аппаратных блоков в Navi 21.

Radeon RX 6800 в Shadow of the Tomb Raider при разрешении 1440p показала в среднем 80 кадров/с, а в 4K — 46 кадров/с. Это неплохой результат: для сравнения, в наших тестах видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC показала в этой игре соответственно 82 и 53 кадра/c в режиме с активным масштабированием DLSS.

AMD уже ранее предоставляла свои официальные данные о производительности видеокарт Radeon RX 6000 в Shadow of the Tomb Raider, однако в игре не были включены тени на основе трассировки лучей, а тестирование производилось в связке с последними процессорами Ryzen 5000-й серии с использованием функции Smart Access Memory, которая обеспечивает ЦП прямой доступ к памяти видеокарты.

AMD собирается выпустить серию видеокарт Radeon RX 6000 18 ноября. Radeon RX 6800 включает 60 вычислительных блоков, 16 Гбайт памяти GDDR6 с 256-бит шиной и особым скоростным буфером на 128 Мбайт. Судя по некоторым оценкам, производительность в области трассировки лучей у RDNA 2 может оказаться ниже, чем у Ampere.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, экспресс-тесты, слухи,
Теги: amd, radeon rx 6000, radeon rx 6800, rdna 2, трассировка лучей
amd, radeon rx 6000, radeon rx 6800, rdna 2, трассировка лучей
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