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Завершился финал Чемпионата мира по League of Legends: кубок возвращается в Южную Корею

Сегодня, 31 октября, в Шанхае завершился десятый по счёту главный киберспортивный турнир по League of Legends — Worlds (он же просто Чемпионат мира). Имена триумфаторов уже известны.

В итоговом матче столкнулись Suning (Китай) и DAMWON Gaming (Южная Корея). Первая до недавнего времени в соревновании столь высокого уровня не участвовала, а лучшим достижением второй оставался четвертьфинал.

Впервые с Чемпионата мира образца 2016 года финал закончился не с «сухим» счётом: команды обменялись играми, после чего DAMWON Gaming перехватила инициативу и больше её не уступала.

Преодолев сопротивление Suning в четвёртом раунде, DAMWON Gaming обеспечила победу себе и Южной Корее: два предыдущих Чемпионата мира оставались за китайскими коллективами.

Лучшим игроком матча и всего чемпионата был признан лесник DAMWON Gaming — Ким Генбу (Kim Geon-bu) по прозвищу Canyon. В составе команды-победительницы ЧМ-2020 он выступает с сентября 2018 года.

За победу в Чемпионате мира DAMWON Gaming получит 25 % (нововведение 2020 года) от общего призового фонда, а Suning — 17,5 %. Точные суммы будут объявлены организаторами позже.

Десятый Чемпионат мира по League of Legends прошёл с 25 сентября по 31 октября. Из-за последствий пандемии COVID-19 на финале турнира смогло присутствовать чуть больше 6 тыс. зрителей.

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Рубрики: Новости Software, игры, Стратегия, Киберспорт,
Теги: league of legends, riot games, чемпионат
league of legends, riot games, чемпионат
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