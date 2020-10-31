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Озвучены сроки начала пусков ракет-носителей «Союз-5» с Байконура

Стало известно о том, что лётные испытания новой российской ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур в рамках проекта «Байтерек», который реализуется совместно с Казахстаном, начнутся в конце 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

«Мы рассчитываем на то, что ритмично создадим ракетно-космический комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5" на Назарбаевском старте (площадка 45 космодрома Байконур) … и к концу 2023 года будем готовы к началу лётных испытаний этого комплекса», — сказал Рогозин.

Напомним, работа по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которая должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит», были начаты в 2016 году. На первой ступени «Союз-5» будет использоваться модернизированный двигатель первой ступени ракеты «Зенит» РД-171МВ. На второй ступени «Союза-5» планируется использовать РД-0124МС, модернизированный двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», который заменит используемый ранее и производимый на Украине РД-120.

В 2018 году госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с головным разработчиком ракеты «Союз-5» РКК «Энергия» на 61,2 млрд рублей на создание и испытание новой ракеты-носителя. Предполагается, что в рамках лётных испытаний в период с 2023 по 2025 годы с площадки космодрома Байконур будет осуществлено не менее трёх пусков. Вместе с первой ракетой в полёт отправится макет космического аппарата. После завершения лётных испытаний планируется проводить не менее двух пусков ракет «Союз-5» ежегодно. Изготовлением ракет-носителей «Союз-5» будет заниматься РКЦ «Прогресс».

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Рубрики: Новости Hardware, космос, российская наука и промышленность,
Теги: союз-5, ракета-носитель, байконур
союз-5, ракета-носитель, байконур
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