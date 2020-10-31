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Видеорассказ Ubisoft о Watch Dogs: Legion на Xbox Series X

Запуск Watch Dogs: Legion уже состоялся, но версия для Xbox Series X станет доступна только 10 ноября, вместе с запуском этой консоли. Разработчики выпустили специальное видео, посвящённое преимуществам данной версии игры над вариантом для Xbox One.

Целью при разработке было показать Лондон ближайшего будущего и позволить игрокам полностью погрузиться в него. Xbox Series X обеспечит исполнение игры в разрешении 4K при стабильных 30 кадрах/с в сочетании с эффектами отражений на основе трассировки лучей.

Лондон в игре — это оживлённый мегаполис с самоходными автомобилями, дронами и голограммами: всё это делает город ближайшего будущего пёстрым. В окружении будет узнаваться существующая столица Британии, но она изменилась благодаря распространению технологий. Такое уникальное окружение, по мнению Ubisoft, идеально подходит для демонстрации мощи отражений на основе трассировки лучей в реальном времени.

В свою очередь интерфейс Direct Storage принципиально сокращает время всех загрузок в игре. Также это делает более бесшовным перемещение по городу с помощью техники вроде катеров или автомобилей: все текстуры и объекты подгружаются вовремя даже на больших скоростях.

В целом все объекты и ресурсы игры станут достовернее и будут отображаться в заметно более высоком разрешении: это и текстуры, и кубические карты, и тени, и технологии визуализации. Также игра поддерживает на Xbox Series X синхронизацию вывода кадров с частотой обновления экрана (на совместимых дисплеях).

Наконец, игра поддерживает Smart Delivery: те, кто купят версию для Xbox One, смогут после покупки Xbox Series X получить бесплатно вариант Watch Dogs: Legion для консоли нового поколения.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Xbox,
Теги: watch dogs, watch dogs: legion, ubisoft, открытый мир
watch dogs, watch dogs: legion, ubisoft, открытый мир
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