Intel выпустит видеокарту семейства Xe для настольных ПК в первой половине 2021 года

Intel сегодня представила свой первый дискретный графический ускоритель, построенный на архитектуре Xe, — мобильную видеокарту Iris Xe Max. Одновременно компания официально подтвердила, что это — лишь первый продукт в обширном ряду видеокарт Intel, и в следующем году будет выпущен целый набор решений, предназначенных как для десктопов, так и для серверного рынка.

С самого начала Intel не устаёт повторять, что Xe — это масштабируемая графическая архитектура, которую можно использовать в решениях принципиально различного уровня. Планы компании подразумевают создание не её основе не только интегрированных графических подсистем и дискретных видеокарт начального уровня, но и высокопроизводительной игровой графики, и даже ускорителей вычислений для ИИ и центров обработки данных. Сегодня Intel подтвердила, что в скором времени графика Intel Xe выйдет за пределы мобильного сегмента.

В первой половине 2021 года компания собирается представить дискретные видеокарты семейства Xe-LP, ориентированные на настольные ПК. Иными словами, долгожданные видеокарты Intel, которые можно будет использовать в десктопах, появятся на рынке в течение следующих восьми месяцев. Впрочем, первые такие карты не будут претендовать на корону игровой производительности и будут скорее ориентированы на системы начального уровня.

Название архитектуры Xe-LP расшифровывается как Low-performance, то есть «низкая производительность». Поэтому видеокарты, построенные на этой архитектуре, по всей видимости станут чем-то вроде десктопных аналогов Iris Xe Max и в лучшем случае смогут конкурировать с решениями класса GeForce GT 1050. Кроме того, судя по имеющейся информации, видеокарты на архитектуре Xe-LP для настольных компьютеров будут главным образом поставляться OEM-производителям и не предназначаться для широкой розничной продажи.

К счастью, в десктопном сегменте Intel не собирается ограничиваться одними лишь бюджетными видеокартами для OEM-сегмента, и параллельно готовит высокопроизводительный графический ускоритель для геймеров — Xe-HPG. Такая особенно ожидаемая энтузиастами видеокарта должна будет выйти во второй половине следующего года.

Вместе с тем Intel обещает развивать и построенные на архитектуре Xe ускорители вычислений и решения для серверного рынка. Уже в этом году в продажу поступит серверный процессор Intel семейства Xe-LP – он будет ориентирован в первую очередь на перекодирование потоковых видеоданных. А в следующем году в обиход войдёт архитектура Xe-HP, способная стать основой полноценных ускорителей вычислений с многочиповой компоновкой и общей производительностью вплоть до петафлопс.