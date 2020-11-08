В России поступили в продажу накопители Silicon Power UD70 PCIe 3.0 x4 со сдвоенной системой охлаждения Читать в полной версии

В России стартовали продажи твердотельных накопителей (SSD) Silicon Power серии UD70 в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3 x4. Новинки подойдут любителям сборки ПК своими руками, геймерам, видео-редакторам и всем, кто просто хочет обновить конфигурацию своего компьютера.

Благодаря использованию технологии 3D QLC NAND с высокой плотностью ячеек ёмкость накопителей составляет до 2 Тбайт при сохранении минимальных габаритов. Новые накопители поддерживают протокол NVMe 1.3. Заявленная скорость чтения информации составляет до 3400 Мбайт/с, скорость записи — до 3000 Мбайт/с.

В серии накопителей UD70 используется двойная система самоохлаждения, которая работает в режиме управления питанием при активном состоянии устройства (Aсtive State Power Management, ASPM) и переходит в энергосберегающий режим, когда накопитель не используется (Autonomous Power State Transition, APST). Кроме того, чтобы избежать внезапного падения скорости чтения/записи или повреждения данных используется система теплового дросселирования.

Благодаря этим технологиям накопитель UD70 поддерживает температуру на минимальном уровне, обеспечивая стабильно высокую производительность на протяжении всего срока службы.

В серию входят модели ёмкостью 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. Новинки можно приобрести в сети магазинов ретейлера DNS. Стоимость модели ёмкостью 500 Гбайт равна 6299 рублей, модель ёмкостью 1 Тбайт обойдётся в 12 299 рублей, 2 Тбайт — в 21 599 рублей.