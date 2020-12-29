3DNewsНовости SoftwarePlayStationAssassin’s Creed Valhalla осталась без п...
Новости Software

Assassin’s Creed Valhalla осталась без полноценных морских сражений, потому что викинги ими не «увлекались»

Продюсер Assassin’s Creed Valhalla Жюльен Лаферье (Julien Laferriere) в недавнем интервью Game Informer рассказал о пострелизных приоритетах и нереализованной в финальной игре задумке.

Напомним, после выхода Ubisoft обещала снабжать проект бесплатным (новые рейды, режимы, элементы снаряжения, навыки) и платным контентом (два сюжетных дополнения).

По словам Лаферье, за пределами озвученных планов французское издательство старается прислушиваться к своей аудитории: в частности, «реагировать на новые платформы, потому что они продолжают становиться лучше».

«Нас отлично приняли на PS5, Xbox Series X и также PC; люди однозначно наслаждаются передовыми возможностями игры, поэтому мы хотим и дальше уделять этому внимание», — поделился продюсер.

Что касается нереализованных задумок, то к ним Лаферье отнёс морские сражения: «Мы выяснили, что викинги не особо воевали на воде; думали, они могли пускать огненные стрелы, как в Odyssey. Но нет, они этим не занимались».

Вдобавок к этому выбранный разработчиками регион предполагал лишь небольшие водоёмы, тогда как о морских просторах не могло быть и речи. Так корабль главного героя стал больше средством передвижения, нежели атакующей единицей.

Assassin’s Creed Valhalla доступна на PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Релиз «Гнева друидов» — первого из двух сюжетных дополнений к игре — ожидается весной 2021 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Epic Games Store началась раздача Solitairica, на очереди — Torchlight II
Не сдержалась: Ubisoft всё-таки добавила в Assassin's Creed Valhalla платные ускорители получения опыта
Игроки уже нашли способ обойти микротранзакции и получить платные предметы из Assassin's Creed Valhalla
В японской версии Assassin’s Creed Valhalla всё-таки появятся эффекты крови
Несколько модов и четыре часа в пути: стример воссоздал в Minecraft Эверест и взобрался на гору
Повышение кадровой частоты в несколько кликов: блогер написал программу для оптимизации Cyberpunk 2077
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: assassin’s creed valhalla, ubisoft montreal, ubisoft
assassin’s creed valhalla, ubisoft montreal, ubisoft
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 22 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 2 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 3 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 5 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 6 ч.
Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии 7 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 2 ч.
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 4 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.