Assassin’s Creed Valhalla осталась без полноценных морских сражений, потому что викинги ими не «увлекались»

Продюсер Assassin’s Creed Valhalla Жюльен Лаферье (Julien Laferriere) в недавнем интервью Game Informer рассказал о пострелизных приоритетах и нереализованной в финальной игре задумке.

Напомним, после выхода Ubisoft обещала снабжать проект бесплатным (новые рейды, режимы, элементы снаряжения, навыки) и платным контентом (два сюжетных дополнения).

По словам Лаферье, за пределами озвученных планов французское издательство старается прислушиваться к своей аудитории: в частности, «реагировать на новые платформы, потому что они продолжают становиться лучше».

«Нас отлично приняли на PS5, Xbox Series X и также PC; люди однозначно наслаждаются передовыми возможностями игры, поэтому мы хотим и дальше уделять этому внимание», — поделился продюсер.

Что касается нереализованных задумок, то к ним Лаферье отнёс морские сражения: «Мы выяснили, что викинги не особо воевали на воде; думали, они могли пускать огненные стрелы, как в Odyssey. Но нет, они этим не занимались».

Вдобавок к этому выбранный разработчиками регион предполагал лишь небольшие водоёмы, тогда как о морских просторах не могло быть и речи. Так корабль главного героя стал больше средством передвижения, нежели атакующей единицей.

Assassin’s Creed Valhalla доступна на PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Релиз «Гнева друидов» — первого из двух сюжетных дополнений к игре — ожидается весной 2021 года.