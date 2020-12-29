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Доступный смартфон Motorola Capri Plus получит процессор Snapdragon 662

В начале текущего месяца сообщалось, что к выпуску готовятся относительно недорогие смартфоны Motorola Capri и Capri Plus на базе Android 11. Теперь информация о характеристиках второго из названных аппаратов оказалась в распоряжении интернет-источников.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Сведения о новинке обнародованы на сайтах TÜV Rheinland и FCC (Федеральная комиссия связи США). Кроме того, устройство «засветилось» в популярном бенчмарке Geekbench.

Внутри смартфона «бьётся» кремниевое сердце Qualcomm Snapdragon 662. Чип содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

В оснащение входят 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Будет также выпущена модификация в конфигурации 6 + 128 Гбайт.

Говорится о наличии дисплея формата HD+ с частотой обновления 90 Гц, фронтальной 13-мегапиксельной камеры, четверной основной камеры (64 + 13 + 2 + 2 млн пикселей), контроллера NFC. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 20-ваттной подзарядки. Анонс новинки ожидается в начале 2021 года. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
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