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В России выделят новые частоты для сотовых сетей 5G

Состоялось последнее в 2020 году заседание государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), о чём сегодня сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

На мероприятии в числе прочего рассматривался вопрос выделения частот под сервисы мобильной связи пятого поколения (5G). Речь идёт о полосе 24,25–27,50 ГГц.

«В соответствии с решением ГКРЧ, ООО "Новые Цифровые Решения" во II квартале 2021 года представят Комиссии программу организационно-технических мероприятий по высвобождению полосы радиочастот 24,45–27,5 ГГц и обеспечению в ней электромагнитной совместимости РЭС сетей 5G/IMT-2020 с действующими и планируемыми к применению РЭС других служб радиосвязи», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с развитием в России инфраструктуры Интернета вещей (IoT). Соответствующие технологии стремительно набирают популярность, а внедрение 5G, как ожидается, станет катализатором отрасли.

ГКРЧ приняла решение удовлетворить просьбу Ассоциации интернета вещей о переносе с 1 декабря 2020 года на 1 декабря 2021 года срока обязательной установки новых базовых станций IoT отечественного происхождения. При этом подчёркивается, что дальнейшее продление не допускается.

Наконец, специалисты рассмотрели вопрос использования полос радиочастот радиоэлектронными средствами беспроводного широкополосного доступа для подключения к интернету социально значимых объектов. Для решения этих задач выделены диапазоны 48,5–56,5 МГц и 76–84 МГц. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: беспроводная связь, сотовая связь, сотовые сети, частоты, 5g
беспроводная связь, сотовая связь, сотовые сети, частоты, 5g
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