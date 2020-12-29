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Превратности разработки отменённой Agent от Rockstar: как группу сотрудников студии арестовали в Каире

Agent — отменённый шпионский экшен от Rockstar Games, который анонсировали ещё в 2009 году, но так и не выпустили (на тему отменённых проектов Rockstar у нас есть отдельный большой материал, советуем ознакомиться). Недавно издание Game Informer опубликовало материал, который рассказывает о любопытном эпизоде разработки проекта. В Agent планировалось реализовать открытый мир Вашингтона и несколько дополнительных уровней. Один из них забрасывал бы пользователей в Каир, куда и отправились сотрудники Rockstar для сбора материалов. Их поездка обернулась множеством неприятностей и арестом.

Во время создания Agent разработчикам не удалось найти качественных спутниковых снимков столицы Египта. Именно поэтому Rockstar снарядила команду из офиса в Сан-Диего посетить Каир и сделать фотографии. Выполнить эту задачу отправились художники по окружению Джозеф Санабриа (Joseph Sanabria), Уильям Кидвелл (William Kidwell), художественный директор Чарльз Морроу (Charles Morrow) и ведущий художник Даррелл Галлахер (Darrell Gallagher). Группа знала о том, что съёмка объектов в Каире не приветствуется, но сотрудники не представляли, с какими сложностями им придётся столкнуться.

Однажды полиция заставила разработчиков удалить фотографии. А ещё они сталкивались с постоянными замечаниями и даже вступили в конфликт с местным чиновником. Закончилось всё тем, что Дарелла Галлахера арестовали в аэропорту, а другим создателям запретили покидать их отель. Сотрудников Rockstar хотели обвинить в съёмке порнографии, хотя ничем таким они не занимались.

Руководителю разработки Agent Луису Джильотти (Luis Gigliotti) пришлось звонить в посольство США в Каире и просить помощи. Ему тогда ответили: «Вы, ребята, идиоты? Что заставило вас считать, что это хорошая затея?». Команде всё-таки удалось покинуть Египет, но после произошедшего инцидента Rockstar отменила поездку в Санкт-Петербург.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик,
Теги: rockstar games, agent
rockstar games, agent
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