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На рынке полупроводников треть выручки в 2020 году досталась бесфабричным разработчикам

Растущие сложность и капиталоёмкость новых литографических технологий вынуждает всё большее количество разработчиков процессоров обращаться к услугам специализированных контрактных производителей. Об этой миграции говорит и тот факт, что в этом году примерно треть выручки на всём рынке будет сосредоточена в руках бесфабричных разработчиков.

Источник изображения: Times Union

Источник изображения: Times Union

Об этом гласит новое исследование IC Insights, которое в полной версии представит данные, полученные от 50 крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов и всех лидирующих контрактных производителей. Уместно напомнить, что некоторые компании сохраняют вертикальную интеграцию, сами занимаясь как разработкой, так и производством полупроводниковых компонентов. К их числу можно отнести Intel и Samsung, но нельзя утверждать, что они довольны существующим положением дел. Intel намеревается в большей степени полагаться на услуги контрактных производителей, а Samsung хочет привлечь к своему контрактному бизнесу больше заказов, чтобы разделить с клиентами бремя финансовых расходов на освоение новых технологий.

Как отмечает IC Insights, в уходящем году выручка бесфабричных разработчиков выросла на 22 %, тогда как вертикально интегрированные производители столкнулись с ростом выручки всего на 6 %. За прошедшее десятилетие, как отмечают авторы исследования, выручка бесфабричных игроков удвоилась до $130 млрд, а выручка компаний с вертикальной интеграцией увеличилась всего на 30 % до $265,7 млрд. Свою долю в показателях выручки бесфабричные разработчики не увеличивали последовательно только в 2010-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах. Два последних периода характеризовались ростом цен на память, а её выпускают как раз компании с вертикальной интеграцией, поэтому их позиции в денежных показателях укрепились.

Лидером среди бесфабричных компаний по темпам роста выручки в этом году должна стать компания AMD, которая должна получить на $2,8 млрд больше, чем в прошлом году. Таким образом, на долю бесфабричных компаний придётся 32,9 % выручки всего рынка полупроводниковых компонентов в этом году. В ближайшие пять лет этот показатель должен оставаться на близком уровне.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, литография, финансы, аналитика
полупроводники, литография, финансы, аналитика
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