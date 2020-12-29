Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 получит процессор среднего уровня

На следующий год южнокорейский гигант Samsung наметил презентацию ряда смартфонов, оборудованных гибким дисплеем. В частности, ожидается анонс модели Galaxy Z Flip 3, новые сведения о которой оказались в распоряжении сетевых источников.

Одна из модификаций устройства фигурирует под кодовым обозначением SM-F720F. Утверждается, что ради снижения стоимости Samsung применит в этом смартфоне вычислительную платформу среднего уровня.

Более того, новинка не получит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Иными словами, интегрированный в процессор модем обеспечит совместимость только с 4G/LTE.

Что касается цены новинки, то она, по мнению наблюдателей, составит менее 1000 долларов США. А это означает, что Galaxy Z Flip 3 в обозначенном исполнении может стать одним из самых доступных аппаратов с гибким дисплеем.

Добавим, что Samsung сейчас является ведущим поставщиком смартфонов с гибким экраном. По оценкам Counterpoint Technology Market Research, в текущем году компания реализовала примерно 2,04 млн таких устройств, заняв практически три четверти глобальной отрасли — 73 %.

В следующем году, впрочем, позиции Samsung могут существенно ослабнуть. Дело в том, что аппараты с гибким дисплеем готовят китайские компании OPPO, Vivo и Xiaomi, а также американский гигант Google.