3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 ...
Новости Hardware

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 получит процессор среднего уровня

На следующий год южнокорейский гигант Samsung наметил презентацию ряда смартфонов, оборудованных гибким дисплеем. В частности, ожидается анонс модели Galaxy Z Flip 3, новые сведения о которой оказались в распоряжении сетевых источников.

Изображения Samsung

Изображения Samsung

Одна из модификаций устройства фигурирует под кодовым обозначением SM-F720F. Утверждается, что ради снижения стоимости Samsung применит в этом смартфоне вычислительную платформу среднего уровня.

Более того, новинка не получит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Иными словами, интегрированный в процессор модем обеспечит совместимость только с 4G/LTE.

Что касается цены новинки, то она, по мнению наблюдателей, составит менее 1000 долларов США. А это означает, что Galaxy Z Flip 3 в обозначенном исполнении может стать одним из самых доступных аппаратов с гибким дисплеем.

Добавим, что Samsung сейчас является ведущим поставщиком смартфонов с гибким экраном. По оценкам Counterpoint Technology Market Research, в текущем году компания реализовала примерно 2,04 млн таких устройств, заняв практически три четверти глобальной отрасли — 73 %.

В следующем году, впрочем, позиции Samsung могут существенно ослабнуть. Дело в том, что аппараты с гибким дисплеем готовят китайские компании OPPO, Vivo и Xiaomi, а также американский гигант Google. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфоны Samsung Galaxy S21 предстали в защитных чехлах с окошками и подставками
Caviar уже предлагает эксклюзивный Samsung Galaxy S21 Ultra: цена — 5 млн рублей
В 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единиц
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
Грядёт выпуск двух смартфонов Nokia с ёмкими аккумуляторами
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, гибкий дисплей
samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, гибкий дисплей
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 22 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 2 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 3 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 5 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 6 ч.
Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии 7 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 2 ч.
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 4 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.