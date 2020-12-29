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Слухи: Rockstar отменила Bully 2 ещё и в 2017 году, чтобы освободить дорогу GTA VI

Инсайдер под псевдонимом Tez2 в обсуждении Grand Theft Auto VI на сайте GTAForums обмолвился о судьбе многострадального продолжения школьного экшена Bully от Rockstar Games.

По неподтверждённой информации, условную Bully 2 отменяли уже дважды: сначала в 2009 году якобы из-за сложностей с разработкой Red Dead Redemption, а затем ещё раз в 2013-м, когда сотрудники студии «выдохлись».

Если верить Tez2, Bully 2 угодила в производственный цех Rockstar Games и в третий раз, но и он ничем хорошим не закончился: очередную инкарнацию проекта якобы отменили в 2017 году.

Tez2 уверяет, что разработка Grand Theft Auto VI ведётся уже несколько лет, но замедлилась в 2017-м из-за того, что студия отвлекалась на Red Dead Redemption 2 и Bully 2. Последней в результате пожертвовали ради двух упомянутых блокбастеров.

Примечательно, что заявление Tez2 в комментариях к обсуждению ситуации на форуме Reddit подтвердил бывший инсайдер под псевдонимом Yan2295, в прошлом специализировавшийся на играх Rockstar Games.

В апреле бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на собственные источники сообщил, что следующим проектом Rockstar Games действительно станет Grand Theft Auto VI. Впрочем, до релиза игры ещё далеко.

Bully вышла в октябре 2006 года на PS2, а впоследствии — уже в составе дополненного издания с подзаголовком Scholarship Edition — добралась до PC, Xbox 360, Nintendo Wii, а также устройств под управлением Android и iOS.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Слухи,
Теги: bully 2, grand theft auto vi, gta vi, rockstar games
bully 2, grand theft auto vi, gta vi, rockstar games
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