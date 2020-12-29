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Microsoft решила проблему с сохранением паролей пользователей в приложениях для Windows 10

Ранее Microsoft признала наличие ошибки в Windows 10, из-за которой в некоторых случаях приложения не сохраняют пользовательские пароли. Согласно сообщениям, которые появились на форумах поддержки Microsoft, проблема с исчезновением сохранённых паролей затрагивает Outlook, Edge, OneDrive, Chrome и другие продукты. Теперь же стало известно о том, что разработчики подготовили исправление, которое будет включено в одно из следующих накопительных обновлений Windows 10.

Стоит отметить, что первые сообщения о проблемах с сохранением паролей в разных приложениях появились ещё весной этого года, вскоре после запуска Windows 10 May 2020 Update. Суть проблемы заключается в том, что в некоторых случаях приложения перестают запоминать сохраняемые пользователями пароли и после каждой перезагрузки операционной системы их приходится вводить заново.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время соответствующее исправление разворачивается на устройствах с Windows 10 для пользователей, участвующих в инсайдерской программе Microsoft. После завершения этапа предварительного тестирования оно будет выпущено в виде необязательного обновления, а уже позднее станет частью пакета накопительных обновлений для программной платформы.

По данным Microsoft, проблема с сохранением паролей затрагивает сравнительно небольшое количество пользователей. Массовое распространение соответствующего исправления будет начато в феврале или марте следующего года, когда Microsoft выпустит очередное накопительное обновление для Windows 10.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, баг, обновление
windows 10, microsoft, баг, обновление
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