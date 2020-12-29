3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиFacebook закроет ирландскую «дочку» из-з...
Новости Software

Facebook закроет ирландскую «дочку» из-за обострения налоговых споров с ЕС

Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, намерена закрыть свою ирландскую холдинговую компанию Facebook International Holdings I Unlimited Company в связи с продолжающимся спором с Евросоюзом по поводу налоговых выплат.

Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

В 2018 году дочерняя компания американской социальной сети заплатила в Ирландии всего $101 млн налога, зафиксировав при этом прибыль в размере более $15 млрд.

Также сообщается, что Facebook International Holdings I Unlimited Company принесла около $30 млрд дохода, что составляет более половины от общего годового оборота компании Facebook, составившего $56 млрд.

В заявлении для The Times в Лондоне представитель Facebook указал, что ирландское предприятие «было ликвидировано в рамках изменений, которые лучше всего соответствуют операционной структуре» компании. «Мы считаем, что это согласуется с недавними и предстоящими изменениями в налоговом законодательстве, за которые выступают политики по всему миру», — добавил он.

Напомним, что в конце прошлого года Google перевела свои собственные активы интеллектуальной собственности из Ирландии обратно в США после того, как регулирующие органы страны решили постепенно ликвидировать лазейки, позволяющие американским компаниям манипулировать с выплатой налогов. Сообщается, что Google действовала в рамках закона, хотя это и позволило ей избежать выплат подоходного налога в США и уплаты в Европе налога на доход, удерживаемого с источника дохода.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Facebook заявила, что борется с Apple ради малого бизнеса, но даже сотрудники соцсети в это не верят
Иностранные социальные сети ответят перед законом в случае цензуры по отношению к российским СМИ
Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
Стоимость Bitcoin за день поднялась более чем на 10 % — трейдеры понесли убытки на $500 млн
Apple, Google, Microsoft и Mozilla заблокировали в браузерах сертификат от правительства Казахстана
Акции CD Projekt обрушились почти на 18 % после отзыва Cyberpunk 2077 из PS Store
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: facebook, социальная сеть, евросоюз, налоги, ирландия
facebook, социальная сеть, евросоюз, налоги, ирландия
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 22 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 2 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 3 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 5 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 6 ч.
Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии 7 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 2 ч.
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 4 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.