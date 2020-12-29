Facebook закроет ирландскую «дочку» из-за обострения налоговых споров с ЕС

Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, намерена закрыть свою ирландскую холдинговую компанию Facebook International Holdings I Unlimited Company в связи с продолжающимся спором с Евросоюзом по поводу налоговых выплат.

В 2018 году дочерняя компания американской социальной сети заплатила в Ирландии всего $101 млн налога, зафиксировав при этом прибыль в размере более $15 млрд.

Также сообщается, что Facebook International Holdings I Unlimited Company принесла около $30 млрд дохода, что составляет более половины от общего годового оборота компании Facebook, составившего $56 млрд.

В заявлении для The Times в Лондоне представитель Facebook указал, что ирландское предприятие «было ликвидировано в рамках изменений, которые лучше всего соответствуют операционной структуре» компании. «Мы считаем, что это согласуется с недавними и предстоящими изменениями в налоговом законодательстве, за которые выступают политики по всему миру», — добавил он.

Напомним, что в конце прошлого года Google перевела свои собственные активы интеллектуальной собственности из Ирландии обратно в США после того, как регулирующие органы страны решили постепенно ликвидировать лазейки, позволяющие американским компаниям манипулировать с выплатой налогов. Сообщается, что Google действовала в рамках закона, хотя это и позволило ей избежать выплат подоходного налога в США и уплаты в Европе налога на доход, удерживаемого с источника дохода.