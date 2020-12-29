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Игровой ноутбук Acer Helios 700 с уникальной клавиатурой HyperDrift вышел в России по цене 219 990 рублей

Компания Acer объявила о начале российских продаж портативного компьютера Helios 700, спроектированного специально для требовательных любителей игр. Устройство получило ряд уникальных особенностей.

Ноутбук (модель PH717-72) оборудован 17,3-дюймовым IPS-экраном формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 градусов, а частота обновления составляет 144 Гц. Реализована технология NVIDIA G-Sync, благодаря которой устраняется размытие в движении и повышается плавность игрового процесса.

Лэптоп снабжён сдвигаемой клавиатурой HyperDrift с откидной подставкой для рук. Такое решение не только обеспечивает максимальный уровень комфорта при работе, но и способствуют дополнительной циркуляции воздуха внутри корпуса и лучшему охлаждению.

Сама клавиатура подойдёт для любого сценария использования благодаря возможности замены клавиш WASD. На выбор доступны обычные кнопки, универсальные MagForce (линейные переключатели, подойдут для большинства игр) и Racing (имеют большую высоту, предназначены для гоночных симуляторов). А благодаря использованию механических переключателей MagTek клавиши WASD могут исполнять роль аналоговых джойстиков, позволяя постепенно усиливать нажатие для точного управления скоростью.

Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i9-10980HK, 64 Гбайт оперативной памяти DDR4 и дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Возможна установка двух твердотельных накопителей в виде массива RAID и жёсткого диска ёмкостью до 2 Тбайт.

В арсенале ноутбука — сетевой контроллер Killer E3100G Ethernet и модуль беспроводной связи Killer Wi-Fi 6 AX1650i. Есть интерфейсы USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB Type-C и HDMI 2.0. Бесперебойную работу и максимальную производительность мощной начинки обеспечивает эффективная система охлаждения, включающая в себя испарительную камеру с медными тепловыми трубками.

Приобрести игровой ноутбук Acer Helios 700 можно за 219 990 рублей. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer, ноутбук, игровой ноутбук, лэптоп
acer, ноутбук, игровой ноутбук, лэптоп
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