В преддверии анонса Galaxy M12 на сайте Samsung появилась его страница поддержки

Ожидается, что в 2021 году Samsung перевернёт рынок выпуском недорогих смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения стоимостью менее $200. О них пока мало что известно, однако мы знаем, что в скором времени компания представит доступный телефон такого рода — Galaxy M12. В преддверии этого события на сайте Samsung открылась страница техподдержки устройства.

Стоит отметить, что на странице поддержки не упоминается название Galaxy M12 в явном виде, однако указано, что она посвящена модели SM-F127G/DS. Более ранние данные, полученные от регулирующих органов, которые сертифицировали смартфон, указывают на то, что модельные номера SM-F127G и SM-M127G относятся к Galaxy M12.

Авторитетное издание 91Mobiles сообщает, что Galaxy M12 в настоящий момент находится на стадии массового производства. Предполагается, что телефон будет основан на чипсете Exynos 850. Устройство получит 3 Гбайт оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11 из коробки. Смартфону приписывают ёмкую 6000- или 7000-мА·ч батарею.

Предполагается, что Galaxy M12 будет представлен уже в январе 2021 года. Напомним, 14 января ожидается запуск нового флагманского семейства Samsung Galaxy S21.