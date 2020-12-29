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Vivo представила флагманские камерофоны X60 и X60 Pro со 120-Гц экраном и чипом Exynos 1080

Китайская компания Vivo анонсировала сегодня производительные смартфоны X60 и X60 Pro, в оснащение которых вошла многомодульная камера с качественной оптикой Zeiss. Приём предварительных заказов на новинки уже начался, а фактические продажи стартуют 8 января.

Аппараты оборудованы процессором Samsung Exynos 1080. Он содержит ядра ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G со скоростью передачи данных до 5,1 Гбит/с. Объём оперативной памяти LPDDR5 RAM составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Смартфоны располагают 6,56-дюймовым дисплеем Full HD+ (2376 × 1080 точек) с поддержкой HDR10+. Частота обновления этой панели равна 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя — 240 Гц. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная селфи-камера.

Модель Vivo X60 получила тройную основную камеру: объединены 48-мегапиксельный блок с датчиком Sony IMX598 (f/1,48) и оптической стабилизацией изображения (с фирменной подвесной системой Big Eye, которая может механически отклонять сенсор на угол до 3°), 13-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 13-мегапиксельный «портретник» с максимальной диафрагмой f/2,46. Модификация Vivo X60 Pro снабжена четверной камерой с дополнительным 8-мегапиксельным перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом.

Новинки оборудованы экранным дактилоскопическим сканером, адаптерами Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, двумя слотами для SIM-карт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч у младшей версии и 4200 мА·ч у старшей. Реализована быстрая 33-ваттная подзарядка.

Применена операционная система OriginOS 1.0 на основе Android 11. Цена начинается с 535 и 690 долларов США соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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