Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года

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Ситуация на компьютерном рынке в этом году сильно отличается от обычной. Сначала большое влияние на происходящее оказала пандемия коронавируса и вызванные им последствия в виде остановок производств, разрушения логистических цепочек и изменения структуры спроса. Затем всё это переросло в серьёзный дефицит комплектующих, консолей и ноутбуков. Чтобы разобраться в ситуации мы побеседовали с Олегом Пчельниковым — директором по закупкам компании «Ситилинк».

Хотя Олег пришёл на работу в «Ситилинк» только в феврале этого года, он обладает огромным опытом работы в компьютерном ретейле. В его послужном списке — многолетняя работа директором по закупкам в компании Ultra, а также продолжительное руководство закупками в группе компаний «Юлмарт». Иными словами, Олег Пчельников — как раз тот эксперт, который должен суметь объяснить, откуда взялся наблюдаемый дефицит, какова ситуация с поставками сейчас, и чего стоит ждать покупателям в ближайшие месяцы.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы оцениваете происходящее на компьютерном рынке в этом году. В чём уникальность 2020 года?

— Рынок ПК долго падал, но ситуация с ковидом дала ему заметный положительный импульс. Произошли тектонические изменения на рынке ноутбуков, компьютеров, моноблоков и компьютерных комплектующих. Из-за того, что людям пришлось работать из дома, во многом изменилось восприятие домашних компьютеров и ноутбуков. В последние годы существенно снизилась потребность владения компьютером и уж тем более необходимость его обновления (кроме игрового сегмента). Большинству пользователей вполне удавалось обходиться системами пяти-семилетней давности. Но теперь людям пришлось полноценно работать из дома, и это привело к тому, что требования к домашним системам резко повысились. Многие вообще обходились без домашнего ПК, довольствуясь смартфонами и планшетами, а в этом году им всё-таки потребовались устройства принципиально другого уровня. В результате довольно большой аудитории пришлось покупать себе новые компьютеры и ноутбуки.

Рост спроса на компьютеры и комплектующие связан не только с работой из дома. Возросла востребованность и систем игрового уровня. Во-первых, многие просто заскучали, сидя на карантине, а игры — это отличный и доступный в любой ситуации досуг. Во-вторых, для тех, кто перешёл на удалёнку, игры стали возможностью отвлечься, переключиться на что-то иное в паузах в рабочем процессе. Иными словами, люди, застрявшие дома, нередко обновляли свои системы таким образом, чтобы получить не просто рабочий ПК, а универсальную систему, которая применима в том числе и для игр.

— Можете проиллюстрировать, насколько серьёзны эти изменения? Почувствовала ли компьютерная розница какой-то разворот в интересах покупателей?

— Всё отлично видно по изменению спроса. Например, в компании «Ситилинк» продажи игрового «железа» выросли в этом году в 2–2,5 раза. По рынку этот рост немного ниже, но всё равно он очень хорошо заметен. По ноутбукам тоже огромный рост продаж в этом году, и он тоже более, чем двукратный.

Есть, безусловно, и курьёзные моменты, связанные с произошедшими переменами. Например, когда начался карантин, мы наблюдали мощнейший всплеск продаж веб-камер. В это сложно поверить, но в этом году в некоторые месяцы мы продавали в 10 раз больше веб-камер, чем год назад. Казалось, что это вообще умирающая категория устройств, но с переходом на работу из дома многим потребовались более-менее качественные веб-камеры.

И отдельно надо отметить, что события этого года очень сильно помогли росту онлайн-торговли. В тот момент, когда офлайновая торговля закрылась на карантин, доля «Ситилинка» на всём рынке бытовой электроники увеличилась с 5 до 9 % во многом за счёт того, что онлайн — наш важнейший канал продаж. Но это, конечно, произошло не автоматически и само по себе. «Ситилинк» приложил серьёзные усилия: мы расширили географию присутствия, оптимизировали логистику, увеличили число магазинов-складов, где покупатель может сразу приобрести интересующий его товар, улучшили возможности по доставке, в том числе срочной доставке покупок.

— Ещё одна примета второй половины 2020 года — серьёзный дефицит комплектующих, ноутбуков и потребительской электроники в целом. Насколько серьёзно ощущается эта проблема в масштабах крупной федеральной сети?

— В действительности дефицит в той или иной мере наблюдается не только на рынке электроники. Он затрагивает вообще всё, что не производится в стране. Во-первых, из-за ковида разрушились производственные цепочки, и само производство в юго-восточной Азии в этом году снизилось. Во-вторых, США под конец года стали готовиться к выходу из коронакризиса и серьёзно увеличили свои заказы. Поскольку американский рынок для производителей —ключевой, поставки в другие страны естественно пострадали.

В общем, ситуация с поставками сложная уже сейчас, но нужно морально готовиться к тому, что в начале следующего года дефицит только усилится и затронет чуть ли не весь основной ассортимент потребительской электроники. В качестве примера могу сказать, что по некоторым товарным категориям наши заказы сейчас удовлетворяются лишь на 5–10 %.

Иллюстрацией масштаба бедствия может служить ситуация, сложившаяся на рынке ноутбуков. После проблемного в плане поставок четвёртого квартала мы ждём ещё большего дефицита в будущем. Посудите сами: вендоры подтвердили на первый квартал лишь 30–40 % от наших заказов. И в конечном итоге это значит, что как минимум один из двух потенциальных покупателей не сможет купить себе новый ноутбук.

Но мы в «Ситилинке» постарались по мере возможностей подготовиться к ситуации с дефицитом. Мы поставили себе целью сосредоточиться на обеспечении широкого ассортимента даже в условии недопоставок и повышенного спроса и сформировали обширные товарные запасы. В качестве примера тут можно привести новые видеокарты. Если говорить о представителях серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000, то сейчас у нас в наличии есть самый широкий выбор среди всех российских продавцов. В то время как у наших конкурентов такие видеокарты появляются и быстро исчезают, у нас все несколько недель с момента анонса эти видеокарты почти постоянно есть в наличии.

— Если ситуация с недопоставками настолько драматична, то что же будет дальше происходить с ценами?

— Цены неминуемо вырастут. Собственно, они уже растут. При этом повышение цен происходит не только из-за дефицита на нашем локальном рынке или из-за жадности наших продавцов. Их повышают сами поставщики и производители.

Как раз из-за таких глобальных тенденций особенно сильно в ближайшее время будут расти цены на технику, построенную с использованием среднеформатных панелей размером 24–32 дюйма: телевизоры, мониторы, моноблоки — всё, что использует такие панели, подорожает на десятки процентов. И ситуация на российском рынке тут будет вообще ни при чём.

— А что Вы скажете про видеокарты новых поколений? Цены на них кажутся сильно завышенными уже сейчас, а к тому же многие считают, что «Ситилинк», пользуясь дефицитом, дополнительно «накручивает» цены.

— Зря вы так, у нас как раз правильные цены. Например, самые дешёвые GeForce RTX 3070, для которых производителем была заявлена цена на уровне $500, в США реально продаются за $750 и выше. А у нас стоимость таких моделей получается в районе $700, то есть дешевле, чем в Америке. При этом даже в Малайзии, где цены на видеокарты сейчас ниже всего, та же самая GeForce RTX 3070 будет стоить в районе $620, что всё равно далеко от той цены, которую изначально называл производитель. Но факт состоит в том, что наши цены — между Америкой и Малайзией, то есть вполне себе рыночные.

Есть, конечно, магазины, которые ставят цены на видеокарты ниже, чем мы. Но это — элемент маркетинга. Если у тебя нет наличия, то розничную цену можно называть любую. Чтобы светиться в ценовых агрегаторах с очень выгодной ценой, достаточно периодически выкидывать в продажу одну-две видеокарты по низкой цене, и всё. Но на самом деле никаких массовых продаж так не получится, и всё это — просто реклама.

Мы ставим приоритетом для себя не низкие цены, а именно наличие. Поэтому мы, например, закупаем видеокарты не только у нашего генерального дистрибутора, «Мерлиона». Мы скупаем видеокарты по всему рынку, и закупочные цены от этого получаются совсем разными. По факту иногда цена оптовой закупки оказывается даже выше, чем указана в прайсе у некоторых розничных магазинов, которые не заинтересованы постоянно иметь видеокарты в наличии.

Важно понимать, что на видеокарты сейчас нет фиксированной входной цены, устанавливаемой вендором. И из-за дефицита в ценах у оптовиков полный разнобой. Наша розничная цена формируется, исходя из средней закупочной цены, которая очень сильно гуляет. И могу уверить, что никаких сверхнаценок при реализации дефицитного товара мы не делаем.

К тому же более низких цен на видеокарты нет ни у кого из ретейлеров, у кого эти видеокарты действительно есть в наличии. Если вы хотите купить дефицитную видеокарту здесь и сейчас — обращайтесь в «Ситилинк». У нас и лучший ассортимент, и самые выгодные цены при условии возможности не предзаказа, а именно покупки. И кстати, у нас работает система автоматического ценообразования. Её суть как раз в том, что конечная цена в магазинах зависит не только от наличия и спроса, но и корректируется в соответствии с ценами конкурентов, и она настроена так, что завышенных и нерыночных цен у нас попросту быть не может.

— Получается, в «Ситилинке» дефицитные видеокарты есть в наличии, и цены на них конкурентные. Каковы же объёмы реализации?

На данный момент в общей сложности нам удалось закупить порядка 5 тысяч видеокарт новых серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000. Большинство из них уже продана. Но это, конечно, капля в море. Для примера, «Ситилинк» продаёт где-то около 500 тысяч видеокарт в год. То есть пока новые видеокарты AMD и NVIDIA, сформировали нам в этом году около 1 % продаж (в количественном выражении). В итоге мы оцениваем, что спрос на видеокарты нового поколения сейчас превышает предложение эдак раз в пять. Поэтому не надо обижаться на существующие цены, они как раз обеспечивают баланс спроса и предложения.

А ещё надо иметь в виду, что кроме спроса со стороны геймеров мы видим и рост спроса на видеокарты со стороны майнеров. Биткоин растёт, майнинг снова стал выгоден, и майнеры естественно включились в конкуренцию за видеокарты с игроками. Но мы пытаемся бороться с такими «серийными» покупателями, коими могут быть как майнеры, так и простые перекупщики. Те позиции, по которым у нас нет заполненного склада, мы продаём по паспорту — по одной штуке в руки.

— Выходит, сейчас совсем неудачное время для того, чтобы обновлять компьютер. Но будет ли работать стратегия «подождать»? Снизятся ли цены на видеокарты, или может быть пока есть смысл обновить другие компоненты системы, на которые цены пока не так скакнули?

— Всё сильно зависит от того, насколько срочно стоит вопрос о модернизации ПК. Почти гарантированно в первом квартале дороже будет вообще всё. В течение предновогодних распродаж запасы истощатся, недопоставки усугубятся, и нехватка товара на складах спровоцирует повышение цен. Можно было бы подумать, что за время весенних всплесков продаж, спровоцированных введением карантина, рынок насытился, но нет. Сейчас мы наблюдаем традиционный предновогодний ажиотаж — продажи просто отличные. Так что в новый год с полными складами мы точно не войдём.

Если говорить про более длительный период времени, то ради экономии бюджета с покупкой новинок имеет смысл ждать как минимум один-два квартала. В целом принцип, что новые трендовые вещи дешевеют за год в два раза, никуда не делся. Деградация цены в обычных условиях начинается через квартал после релиза. Поэтому от вышедших в ноябре видеокарт, если учесть имеющуюся ситуацию серьёзных недопоставок, можно вполне ожидать удешевления где-то в марте, не раньше. Но оговорюсь снова, в первом квартале на ценообразование будут сильно давить проблемы с наличием.

Здесь уместно будет затронуть и ситуацию с процессорами AMD поколения Zen 3, которые были очень позитивно оценены рынком. Как раз из-за того, что они получились такими удачными, спрос на них сильно опережает предложение в глобальном масштабе, поэтому ждать какого-то принципиального улучшения по наличию и ценам тоже пока не приходится.

— Но всё-таки, есть ли хоть какие-то позитивные тенденции на компьютерном рынке для обычных покупателей?

— Если честно, то обнадёжить покупателей мне особо нечем. К сожалению, на ближайший квартал никаких принципиальных изменений в поставках мы не ожидаем. Поэтому пока всё будет примерно так же, как и сейчас: ограниченный ассортимент, периодическое исчезновение тех или иных моделей из продажи, высокие цены и т. п. Поэтому если хотите купить Ryzen 5000, GeForce RTX 3000 или Radeon RX 6000 в течение зимы — ждать особого смысла нет. По первому кварталу мы уже точно видим, что объёмы товара, который едет в наш адрес, заметно меньше, чем было бы необходимо для удовлетворения спроса.

Это касается и многой другой потребительской электроники. Более того, по части товарных категорий уже совершенно ясно, что ничего хорошего не произойдёт не только в первом, но и во втором квартале. Например, ноутбуки. По ним размещение заказов и планирование поставок происходит на большой срок вперёд, и уже сейчас мы видим, что вендоры не смогут поставить запрошенные объёмы продукции не только в первом, но и во втором квартале 2021 года.

Некоторой отдушиной может стать ситуация с ценами на память. По крайней мере, с памятью гораздо более простая логистика, и в итоге глобальный тренд на удешевление должен так или иначе проявиться и на российском рынке.