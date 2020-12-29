Смартфоны Samsung Galaxy S21 предстали в защитных чехлах с окошками и подставками

Остаётся немногим более двух недель до официальной презентации флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 — устройства дебютируют 14 января. Между тем ресурс MySmartPrice представил рендеры этих аппаратов в защитных чехлах.

Сообщается, что южнокорейский гигант предложит для новинок несколько чехлов. Это, в частности, Clear View Cover, Led Cover, Led View Cover, Silicone Case, Leather Cover, Protective Standing Cover, Clear Protective Cover, Clear Standing Cover и Clear Cover.

Таким образом, пользователи смогут выбирать между версиями из кожи, силикона и пр. Некоторые футляры будут оснащены окном для просмотра уведомлений и полезной информации. А вариант Protective Standing Cover будет оснащён откидной подставкой для установки смартфона в удобном положении для просмотра мультимедийных материалов.

На рендерах показаны чехлы в различных цветовых исполнениях — чёрном, серебристом, коричневом, розовом и светло-фиолетовом. Очевидно, в таких же цветах будут доступны и собственно смартфоны.

Добавим, что в новую серию войдут базовая модель Galaxy S21, а также модификации Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Уже известны ключевые технические характеристики аппаратов: ознакомиться с ними можно в нашем материале.