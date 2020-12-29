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Авторы GTFO поделились удручающей статистикой игроков в надежде на победу в номинации премии Steam 2020

Кооперативный хоррор GTFO претендует в голосовании премии Steam 2020 на звание «Лучшей игры, которая вам не даётся». В новом пресс-релизе разработчики из 10 Chambers Collective объяснили, почему именно их проект должен получить эту награду.

События GTFO разворачиваются в подземном комплексе, где пользователям достаётся роль заключённых. Чтобы выжить, узникам необходимо координировать действия и полагаться друг на друга.

Игроки и раньше не могли похвастаться выдающейся статистикой в GTFO, но к концу декабря показатели стали совсем плачевными. Пройти все экспедиции, входящие в уже выпущенные Rundown (крупные контентные обновления), смогли немногие.

Rundown Infection и Rundown Contact покорились менее чем 0,1 % от всех игроков, Rundown The Vessel осилило 0,324 % от пользовательской базы, а Rundown 001 преодолело аж 0,514 % от числа попытавшихся.

Самой проблемной экспедицией осталась E1 в Rundown Infection — её прошло всего 1,4 % игроков. Общая доля успешных операций тоже невелика — всего 8,82 %. Таким образом, 91,18 % попыток заканчиваются гибелью всех заключённых.

Игроки GTFO есть в 168 странах мира

Игроки GTFO есть в 168 странах мира

«Пускай GTFO сложна и подходит не всем, но наше сообщество хардкорных геймеров так полюбило проверять игру на прочность, что продолжает возвращаться за добавкой», — заявил директор 10 Chambers Collective по коммуникациям Робин Бьоркелл (Robin Björkell).

GTFO вышла на ПК (Steam) в декабре 2019 года. Игра до сих пор находится в раннем доступе — за время пребывания в нём проект пополнился 35 новыми экспедициями (и это ещё не всё).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Ужастик,
Теги: gtfo, 10 chambers collective, премия steam
gtfo, 10 chambers collective, премия steam
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