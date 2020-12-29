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Прошлогодний флагман ASUS ZenFone 6 получил обновление до Android 11

Ещё три месяца назад ASUS начала тестирование Android 11 на фирменных смартфонах. Сегодня компания начала распространять стабильное обновление ПО для ZenFone 6. Свежая прошивка содержит обновлённую фирменную оболочку ZenUI и может похвастаться всеми преимуществами Android 11.

ASUS

ASUS

Интернет-ресурс XDADevelopers сообщил, что свежее ПО имеет номер сборки ZS630KL_TW_18.0610.2011.107. «TW» в номере версии указывает на то, что прошивка предназначена для Тайваня. Ожидается, что пользователи из других регионов смогут обновиться в ближайшие дни. Помимо обновления версия операционной системы, свежее ПО включает такие изменения, как удаление Avast Scan Engine, обновлённую оболочку и полноэкранные жесты.

ASUS довольно быстро развёртывает свежее программное обеспечение на фирменных устройствах. Первая бета-версия ZenUI на базе Android 11 вышла через неделю после того, как Google запустила новую операционную систему. Хотя ASUS не озвучила точный график обновления фирменных устройств, ожидается, что в ближайшее время будут обновлены такие устройства, как ZenFone 7 и ROG Phone 3.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: программное обеспечение, обновление, смартфон, asus, zenfone 6
программное обеспечение, обновление, смартфон, asus, zenfone 6
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