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Новости Hardware

Canon разрабатывает карманную камеру со стабилизатором в духе DJI Osmo Pro

Согласно зарегистрированному патенту, Canon, похоже, работает над универсальным подвесом и камерой, аналогичным снятому с производства DJI Osmo Pro. На иллюстрациях, впервые опубликованных в Твиттере информатором OsitaLV, предполагаемый продукт Canon включает ручку, тыльный дисплей, стабилизатор, элементы управления, датчик камеры и крепление объектива.

В верхней части камеры есть башмак для подключения вспышки или других аксессуаров. Рядом находится какой-то переключатель, который может управлять режимом стабилизации или быть просто защёлкой для крепления объективов. Если присмотреться, в патенте описан двухосный стабилизатор — в большинстве случаев этого мало и потому, скорее всего, конструкция также предусматривает встроенную в камеру стабилизацию, устраняющую необходимость в оси наклона, пусть и с некоторыми ограничениями.

DJI Osmo Pro

DJI Osmo Pro

В дополнение к большому дисплею, который наверняка задуман сенсорным, устройством можно управлять с помощью большой кнопки и пары джойстиков. Также, похоже, есть спусковой крючок с передней стороны рукоятки: в большинстве аналогичных стабилизаторов он используется для центрирования стабилизатора или для фиксации наклона. Похоже, ручку можно сложить для транспортировки.

DJI прекратила выпуск своего семейства стабилизаторов Osmo Pro: камера Zenmuse X5 от Osmo Pro включала в себя сенсор Micro Four Thirds с поддержкой 4K и объектив 15 мм f/1,7 MFT. Согласно патентам, DJI обдумывает новое устройство, которое предусматривает интеграцию камеры профессионального уровня в стабилизаторе и позволяет использовать съёмные объективы — нечто подобное тому, что описано в патенте Canon.

Патенты DJI

Патенты DJI

Идея с камерой Canon, безусловно, интересна. Компания могла бы предложить совместимость такого решения с массой уже выпущенных съёмных объективов, а также свои фирменные технологии и качество. Тем не менее, DJI прекратила выпуск продукта, что может говорить об отсутствии достаточно широкого спроса на подобные решения — теперь DJI производит исключительно Osmo для смартфонов, компактные Osmo Pocket и профессиональные стабилизаторы без камер.

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки,
Теги: dji, стабилизация, стабилизатор, патент, canon
dji, стабилизация, стабилизатор, патент, canon
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