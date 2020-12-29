Acer представила в России 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD и частотой 165 Гц

Сегодня компания Acer представила в России новый игровой монитор с диагональю 23,8 дюйма. Устройство получило название EG240YP. Монитор может предложить вполне достаточное для такой диагонали разрешением Full HD и частоту обновления 165 Гц.

Что касается дизайна, Acer EG240YP максимально лаконичен. Он выполнен в простом чёрном корпусе с подставкой прямоугольной формы. Благодаря этому он не отвлекает внимание от изображения. Экран обладает очень тонкими верхней и боковыми рамками. Что касается технических характеристик, здесь монитор может предложить пользователю малое время отклика в 2 мс, что положительно сказывается на игровом опыте. Качественная IPS-матрица может похвастаться углами обзора в 178 градусов и поддержкой HDR10. Заявлен 72-процентный охват гаммы NTSC.

Не обошлось и без фирменных «фишек» Acer. Монитор поддерживает технологию ViewCare, призванную позаботиться о зрении пользователей. Стоит отметить и поддержку AMD FreeSync Premium, которая позволяет уменьшить разрывы в изображении и сделать картинку более плавной путём подстройки частоты обновления монитора под частоту кадров, которую обеспечивает видеокарта.

Для подключения устройства к ПК предназначены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Монитор уже можно приобрести в России. Его рекомендованная розничная цена составляет 14 899 рублей.