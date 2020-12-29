В Epic Games Store началась раздача Solitairica, на очереди — Torchlight II

В Epic Games Store недавно закончилась раздача симулятора выживания Stranded Deep и появилась новая бесплатная игра — карточный роглайк Solitairica от студии Righteous Hammer Games. Проект можно добавить в свою библиотеку до 30 декабря, 19:00 по московскому времени.

Стилистика и пошаговая боевая система Solitairica отсылают к знаменитому пасьянсу «Солитёр». Пользователи формируют колоду и отправляются на борьбу с армиями императора Стака. Игроки должны пробраться через череду битв со случайными противниками, чтобы дойти до главного злодея и сразить его. Одной из основных особенностей проекта выступают «миллионы возможных комбинаций», которые должны мотивировать пользователей возвращаться в Solitairica раз за разом.

Solitairica доступна на ПК и мобильных платформах. В Steam игра получила 232 отзыва, 84 % из которых положительные.

На смену Solitairica завтра, 30 декабря, придёт ролевой экшен Torchlight II — его тоже смогут получить все желающие. Об этом известно благодаря утечке с перечнем всех бесплатных игр на новогодней акции в EGS.