3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаАкции Apple подорожали до рекордной отме...
Новости Hardware

Акции Apple подорожали до рекордной отметки

Сегодня в момент открытия торгов на фондовой бирже акции Apple продемонстрировали рекордную стоимость в $138,05 за штуку. Напомним, что предыдущий рекорд Apple установила второго сентября этого года, когда стоимость одной акции компании составила $137,59. 

macrumors.com

macrumors.com

На момент написания заметки курс акций скорректировался до $136. Стоит отметить, что стоимость акций Apple выросла почти на 150 процентов с конца марта этого года с отметки в $57,02 за акцию. Уверенный рост начался через несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. Тем не менее, этот год оказался для калифорнийского техногиганта крайне успешным. Вследствие перехода многих людей на удалённую работу и дистанционное обучение, существенно вырос спрос на iPad и компьютеры Mac.

Apple установила ещё один рекорд, получив доход в размере $64,7 миллиарда в третьем квартале, однако четвёртый квартал может стать для компании ещё более успешным. В течение последнего квартала 2020 года была запущена вся серия iPhone 12 и компьютеры Mac на базе ARM-чипов собственной разработки, которые вызвали неподдельный интерес пользователей. Согласно оценкам 27 аналитиков, Apple впервые за всю историю отчитается о доходе свыше $100 миллиардов за четвёртый квартал этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Будущие MacBook получат клавиатуры с маленьким дисплеем в каждой клавише
Apple приписывают намерение выпустить раскладушку iPhone с гибким экраном
Опубликованы фотографии одного из первых прототипов Apple Watch: кнопки вместо колёсика и необычная форма
HomePod mini научилась работать от менее мощной зарядки после обновления ПО
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
OnePlus выпустит более доступный флагман OnePlus 9 Lite на базе Snapdragon 865
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: финансы, акции, прогнозы, прибыль, apple
финансы, акции, прогнозы, прибыль, apple
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС
В Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II 9 мин.
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 34 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 3 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 4 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 6 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 7 ч.
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку 2 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 5 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.