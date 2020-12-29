Акции Apple подорожали до рекордной отметки

Сегодня в момент открытия торгов на фондовой бирже акции Apple продемонстрировали рекордную стоимость в $138,05 за штуку. Напомним, что предыдущий рекорд Apple установила второго сентября этого года, когда стоимость одной акции компании составила $137,59.

На момент написания заметки курс акций скорректировался до $136. Стоит отметить, что стоимость акций Apple выросла почти на 150 процентов с конца марта этого года с отметки в $57,02 за акцию. Уверенный рост начался через несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. Тем не менее, этот год оказался для калифорнийского техногиганта крайне успешным. Вследствие перехода многих людей на удалённую работу и дистанционное обучение, существенно вырос спрос на iPad и компьютеры Mac.

Apple установила ещё один рекорд, получив доход в размере $64,7 миллиарда в третьем квартале, однако четвёртый квартал может стать для компании ещё более успешным. В течение последнего квартала 2020 года была запущена вся серия iPhone 12 и компьютеры Mac на базе ARM-чипов собственной разработки, которые вызвали неподдельный интерес пользователей. Согласно оценкам 27 аналитиков, Apple впервые за всю историю отчитается о доходе свыше $100 миллиардов за четвёртый квартал этого года.