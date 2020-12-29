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Xiaomi Mi 11 Pro будет представлен только в феврале

Вчера Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11. Он первым получил новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888. Тем не менее, многие поклонники марки ожидали увидеть и более продвинутый Xiaomi Mi 11 Pro, о котором вчера не было сказано ни слова.

gsmarena.com

gsmarena.com

Согласно авторитетному китайскому техноблогу Digital Chat Station, разработка «продвинутого» флагмана всё же ведётся, однако представлен он будет лишь после китайского праздника Нового года, который также известен как Весенний фестиваль. Сообщается, что устройство будет показано широкой публике 12 февраля. Также выдвигаются предположения, что Mi 11 Pro может быть анонсирован в ходе презентации Mi 11 на глобальном рынке.

gsmarena.com

gsmarena.com

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться отличным Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2К+ и частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что Mi 11 Pro получит ещё более «крутую» матрицу, которая будет загнута с четырёх сторон. Кроме того, улучшенному флагману приписывают лучшую камеру и более быструю зарядку. Напомним, что камера Mi 11 лишена телеобъектива, а максимальная скорость зарядки смартфона составляет 50 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, утечка, слухи, флагман, xiaomi
смартфон, утечка, слухи, флагман, xiaomi
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