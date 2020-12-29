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Минпросвещения в 2021 году запустит социальную сеть для школьников на базе «ВКонтакте»

Сегодня глава министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о социальной сети для школьников на базе «ВКонтакте» передаёт ТАСС. По его словам, социальная сеть уже готова, однако презентуют её только в 2021 году.

Источник изображения: vk.com

Источник изображения: vk.com

Для неё также будет разработан специальный учебный контент. Как отмечает Кравцов, отдельный сегмент «ВКонтакте» даст школьникам возможность общаться на разные образовательные темы друг с другом. Кроме этого, разработанные материалы будут дозированы и встроены в учебный процесс и разбиты по тематическим блокам. Это будет помогать учителям преподавать разные предметы.

«Социальные сети — это отдельный сегмент "ВКонтакте", который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведём презентацию», - сообщил Кравцов.

Ранее сообщалось о том, что Министерство просвещения планирует запустить «Сферум» — отечественный аналог Zoom. Он может использоваться для проведения дистанционного обучения в групповых видеочатах, в том числе для сдачи экзаменов и контрольных работ.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: вконтакте, министерство просвещения
вконтакте, министерство просвещения
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