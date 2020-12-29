Будущие MacBook получат клавиатуры с маленьким дисплеем в каждой клавише

Согласно недавно опубликованной патентной заявке, Apple исследует возможность создания клавиатуры с небольшими дисплеями, встроенными в каждую клавишу. Суть такого нововведения состоит в том, чтобы динамически менять символы на кнопках в зависимости от ситуации или используемого языка ввода текста.

Патент предполагает, что такая клавиатура может быть выпущена как в виде отдельного устройства, так и применяться в ноутбуках. Сообщается, что каждая кнопка должна содержать небольшой OLED-дисплей для отображения символов. В качестве материала для клавиш могут использоваться стекло, керамика, полимерные и даже кристаллические материалы, такие как сапфир.

В патенте подчёркивается, что такая клавиатура сможет отображать символы для разных языков, а также обозначения, соответствующие определённым действиям в игре и другие необходимые символы. Кроме того, буквы будут отображаться на клавишах с учётом используемого регистра. Важно отметить, что описанная в патенте технология никак не мешает работе купольных и ножничных переключателей физических клавиатур, что делает идею не такой и фантастической.

Хотя это всего лишь патент, есть все основания полагать, что Apple попытается внедрить его в реальные устройства в ближайшем будущем, так как новая технология выглядит вполне логичным продолжением панели Touch Bar, уже использующейся в MacBook Pro.