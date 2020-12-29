Apple готовит две версии AirPods Pro 2 разных размеров

Авторитетный инсайдер Mr-white, который неоднократно делился точной иинформацией о планах Apple по запуску новых продуктов, сегодня опубликовал в Twitter снимок внутренних компонентов грядущих AirPods Pro второго поколения. Ожидается, что эти наушники будут выпущены в 2021 году и, вероятно, будут представлены в двух размерах.

Такой вывод инсайдер сделал из того, что два шлейфа, предназначенных для грядущего устройства, имеют ощутимую разницу в длине. Некоторые прежние слухи указывали на то, что AirPods Pro второго поколения получат округлую форму, напоминающую устройства Samsung. В таком случае предположение, что наушники могут быть представлены в двух размерах, учитывающих различные анатомические особенности, не лишено смысла. Кроме того, источник сообщает, что в наушниках «по-прежнему» используется чип W2. Тем не менее, оригинальные AirPods Pro основаны на H1, который стал преемником W1. Вероятно, W2 это лишь ещё одно обозначение чипа H1.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Напомним, что ранее Mr-white поделился достоверными данными о корпусах и дисплеях iPhone 12 до их анонса. Тем не менее, некоторые полученные от него данные не подтвердились, но сегодняшняя утечка подкреплена фото и скриншотом служебной информации об устройстве, что вселяет уверенность в её достоверность.