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Новости Hardware

Apple готовит две версии AirPods Pro 2 разных размеров

Авторитетный инсайдер Mr-white, который неоднократно делился точной иинформацией о планах Apple по запуску новых продуктов, сегодня опубликовал в Twitter снимок внутренних компонентов грядущих AirPods Pro второго поколения. Ожидается, что эти наушники будут выпущены в 2021 году и, вероятно, будут представлены в двух размерах.

macrumors.com

macrumors.com

Такой вывод инсайдер сделал из того, что два шлейфа, предназначенных для грядущего устройства, имеют ощутимую разницу в длине. Некоторые прежние слухи указывали на то, что AirPods Pro второго поколения получат округлую форму, напоминающую устройства Samsung. В таком случае предположение, что наушники могут быть представлены в двух размерах, учитывающих различные анатомические особенности, не лишено смысла. Кроме того, источник сообщает, что в наушниках «по-прежнему» используется чип W2. Тем не менее, оригинальные AirPods Pro основаны на H1, который стал преемником W1. Вероятно, W2 это лишь ещё одно обозначение чипа H1.

Напомним, что ранее Mr-white поделился достоверными данными о корпусах и дисплеях iPhone 12 до их анонса. Тем не менее, некоторые полученные от него данные не подтвердились, но сегодняшняя утечка подкреплена фото и скриншотом служебной информации об устройстве, что вселяет уверенность в её достоверность.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: слухи, утечка, наушники, apple, airpods
слухи, утечка, наушники, apple, airpods
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