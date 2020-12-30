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Apex Legends получила новую сюжетную короткометражку «Ночной бой»

Издательство Electronic Arts и студия Respawn Entertainment представили новый сюжетный короткометражный ролик из цикла «Историй из Внешних земель». Он призван глубже погрузить игроков во вселенную Apex Legends и лучше раскрыть истории легенд этой королевской битвы.

В свежем выпуске, который называется «Ночной бой», Патфайндер узнаёт о своём загадочном создателе и о том, почему разработанный специально для разведки Мобильный роботизированный всецелевой напарник (МРВН) всё время крутится вокруг игр Apex. Короткометражка выполнена в жанре неонуар и показывает, как к Патфайндеру присоединился бывший офицер Виктор Малдера, ныне работающий охранником. Вместе герои влились в элитную оперативную группу города Мальты, которой предстоит обезвредить Александра Нокса, известного также как Каустик.

Напомним: в настоящее время в игре продолжается 7-й сезон под названием «Вознесение» — он перенёс действие на Олимп, совершенно новую планету, наполненную богатыми искусственными ландшафтами, гладкими шоссе, высококлассными торговыми центрами, промышленными доками и роскошными поместьями. Олимп тесно связан с историей новой легенды Хорайзон, способной управлять временем — ей была посвящена предыдущая короткометражка «Историй из Внешних земель» под названием «Обещание». Эта легенда научилась управлять временем.

Королевская битва Apex Legends доступна бесплатно на Xbox One, PS4 и ПК (в Origin). С началом 7-го сезона она также появилась в Steam. Запуск версии для Nintendo Switch отложен до следующего года: разработчикам требуется больше времени, чтобы предложить игрокам максимально качественное окружение.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: apex legends, electronic arts, respawn entertainment, королевская битва, шутер
apex legends, electronic arts, respawn entertainment, королевская битва, шутер
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