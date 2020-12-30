Подробности Elden Ring утекли в Сеть: лавкрафтианские монстры, кельтские мифы и другое

Известный в определённых кругах автор контента по серии Dark Souls Longqi Bangbangtang недавно провёл трансляцию, на которой продемонстрировал новый концепт-арт Elden Ring и рассказал подробности предстоящей игры. Если они достоверны, то стилистикой противников проект больше похож на Bloodborne, чем на Dark Souls.

По словам участников Reddit, Longqi Bangbangtang очень уважаем в китайском сообществе Dark Souls, снял много видео про мифологию серии и даже посещал офис FromSoftware, а также разговаривал с президентом студии Хидетакой Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) перед выходом Sekiro: Shadows Die Twice.

Записанное видео после трансляции было удалено, поэтому сейчас его нельзя просмотреть. К счастью, один из пользователей Reddit был зрителем стрима и представил скриншоты концепт-артов в низком разрешении, а также краткую выдержку из того, что рассказал Longqi Bangbangtang об Elden Ring.

Если верить предоставленной информации, игровой мир Elden Ring расположен на мировом древе из скандинавской мифологии и также отсылает к кельтским мифам. Геймплей проекта похож на Dark Souls, но карта намного больше. В игре присутствует динамическая погода и смена дня и ночи. «Представьте, что вы сражаетесь с боссом днём и ночью, — сказал Longqi Bangbangtang, — и погода меняется с солнечной на грозовую». Кроме того, модели противников в Elden Ring более детальные и сложные. Вдобавок к этому в игре будут враги в лавкрафтианском стиле, как в Bloodborne.

Longqi Bangbangtang также сообщил, что основной этап разработки завершился в первой половине 2020 года, а сейчас проект находится на стадии доработки. Он уверен, что игра выйдет в 2021 году. И есть вероятность, что после Нового года FromSoftware опубликует трейлер Elden Ring.

Elden Ring была анонсирована для ПК, Xbox One и PlayStation 4.