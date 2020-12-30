Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»

Марка Galax (KFA2) расширила ассортимент графических ускорителей GeForce RTX 3090 и RTX 3080 моделями Classic. Их особенностью является система охлаждения, использующая вентилятор тангенциального типа. Ранее в похожем варианте исполнения были представлены модели ASUS Turbo, Gigabyte Turbo и MSI Aero.

Внешне обе новинки Galax практически идентичны, за исключением размеров. Кроме того, у старшей модели присутствует интерфейс NVLink, позволяющая объединять вычислительные мощности двух GeForce RTX 3090.

Заявленные габариты Galax GeForce RTX 3090 Classic составляют 309 × 128 × 42 мм, у Galax GeForce RTX 3080 Classic — 295 × 110 × 41 мм. К сожалению, производитель не стал сильно вдаваться в подробности устройства системы охлаждения видеокарт, поэтому размеры используемых в них испарительных камер неизвестны. Известно только, что радиаторы обеих моделей полностью выполнены из меди.

Каждая из новинок оснащена двумя 8-контактными разъёмами для подачи дополнительного питания. Поскольку карты Galax используют нестандартные печатные платы, сами разъёмы расположены в более удобных местах их использования — в тыльной части графических ускорителей. Для флагмана серии производитель заявляет уровень энергопотребления 350 Вт, для модели помладше — 320 Вт.

В характеристиках также указывается, что системы охлаждения не имеют функции полной остановки вентилятора, поэтому гулкий звон «турбины» владельцу данных графических решений придётся слушать постоянно. О технических характеристиках новинок Galax ничего не сообщает. Вероятно, они не отличаются от эталонных значений.