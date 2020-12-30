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Sony отгрузила 3,4 млн PS5 за первый месяц. Это новый рекорд в истории PlayStation

Издание Digitimes, ссылаясь на «отраслевые источники», объявило, что отгрузки PlayStation 5 за первые четыре недели продаж составили 3,4 миллиона штук. Если эта информация верна, то получается, что эта консоль является самой продаваемой PlayStation в течение первого месяца с момента запуска.

Ожидается, что в 2021 году будет произведено 16,8–18,0 миллионов консолей благодаря расширению производства на TSMC, которая выпускает для консолей Sony основные чипы. Компания AMD, по заказам которой производятся 7-нм процессоры для PlayStation 5, как сообщается, получила дополнительные производственные квоты, что позволит нарастить выпуск устройств.

Тем временем PlayStation 5 страдает от дефицита во всём мире. На западных территориях, таких как Северная Америка и Европа (включая Россию), розничные партнёры время от времени получают ограниченные партии консолей, но они распродаются в считаные минуты. В Японии ретейлеры регулярно проводят лотереи по продаже консоли — кто вытащил выигрышный билет, тот и получает возможность купить одну PlayStation 5.

В настоящее время Sony Interactive Entertainment отдаёт приоритет поставкам PlayStation 5 на североамериканский и европейский рынок. Однако Digitimes отмечает, что после января следующего года компания займётся удовлетворением спроса и на азиатских территориях.

PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. 19 ноября состоялся запуск во всём остальном мире, включая Россию.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, sony interactive entertainment, игровые консоли, продажи консолей
playstation 5, sony interactive entertainment, игровые консоли, продажи консолей
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