Nintendo назвала топ-16 самых продаваемых инди-игр для Switch за 2020 год

Nintendo начала подводить итоги уходящего года: японский платформодержатель опубликовал ролик с подборкой самых загружаемых Switch-игр от независимых разработчиков за 2020-й.

Всего в рейтинг попало 16 инди-игр, которые вышли для гибридной системы на протяжении 2020 года. Как и в прошлый раз, сам список составлен в произвольном порядке — позиция в перечне не отражает объём продаж.

Места в числе лучших по итогам уходящего года удостоились как видные представители инди-сцены вроде Hades и Spiritfarer, так и более нишевые проекты — Super Mega Baseball 3 и Kentucky Route Zero.

Стоит также отметить, что, несмотря на попадание в рейтинг, Streets of Rage 4, Ori and the Will of the Wisps, Carrion и Neon Abyss причислить к чистокровным представителям независимого сегмента не получится — все четыре проекта создавались при поддержке издателей.

Топ-16 самых продаваемых инди-игр 2020 года для Nintendo Switch выглядит следующим образом:

Hades;

Streets of Rage 4;

Spiritfarer;

Moving Out;

Ori and the Will of the Wisps;

Carrion;

What the Golf?;

Shantae and the Seven Sirens;

Super Mega Baseball 3;

Superliminal;

Jackbox Party Pack 7;

Sakuna: Of Rice and Ruin;

Kentucky Route Zero;

Crosscode;

Bloodstained: Curse of the Moon 2;

Neon Abyss.

Напомним, в 2019 году аналогичный рейтинг возглавили Cuphead, Blasphemous, Katana ZERO, My Friend Pedro, Untitled Goose Game, Baba Is You, ремастер Ori and the Blind Forest и другие.