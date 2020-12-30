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Благодаря активности игроков в My Time at Sandrock появится система макияжа

Портал COGconnected со ссылкой на недавний пресс-релиз китайской студии Pathea Games сообщил о новом успехе ещё не вышедшего ролевого приключения My Time at Sandrock.

В начале прошлой недели разработчики My Time at Sandrock объявили о запуске новой инициативы, в рамках которой пользователи Steam смогут разблокировать в игре дополнительные функции.

Для расширения контента My Time at Sandrock от каждого конкретного геймера требуется лишь добавить товар в свой список желаемого Steam. Награды полагаются за достижение сообществом определённых показателей.

Увеличение по нажатию

Увеличение по нажатию

Первый рубеж был взят — число добавлений My Time at Sandrock в списки желаемого Steam превысило 100 тыс. Благодаря этому своему персонажу в игре можно будет нанести макияж (подвести глаза, накрасить губы и так далее).

Достижение более отдалённых целей (150 тыс., 200 тыс., 250 тыс.) принесёт сообществу систему индивидуализации мебели, функцию «Игры и свидания» и механику взросления пользовательских детей как минимум до школьного возраста.

Выход My Time at Sandrock в раннем доступе Steam намечен на март 2021 года. Релизная версия игры появится на PC (Steam, GOG, Epic Games Store, WeGame), PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S уже в 2022-м.

Напомним, Pathea Games собирала средства на разработку My Time at Sandrock через краудфандинговый сервис Kickstarter: за время кампании студии удалось привлечь к проекту $524 тыс. при первоначальной цели в $100 тыс.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Симулятор,
Теги: my time at sandrock, pathea games
my time at sandrock, pathea games
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