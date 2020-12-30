EK представила водоблок для видеокарт ROG 3070 Strix

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, представила водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB, разработанный для графических ускорителей ASUS.

Как отражено в названии, новинка предназначена для использования с видеокартами ROG Strix RTX 3070. В частности, говорится о совместимости с ускорителями ROG-Strix-RTX3070-8G-Gaming, ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming, ROG-Strix-RTX3070-8G-White и ROG-Strix-RTX3070-O8G-White.

Водоблок получил оптимизированную структуру каналов, способствующую снижению гидродинамической неустойчивости. Дизайн Open Split-Flow обеспечивает высокую эффективность охлаждения даже при небольшой скорости потока жидкости, что позволяет применять не слишком мощные помпы.

Реализована адресуемая подсветка D-RGB на основе шести светодиодов. Управлять её работой можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Новинка уже доступна для предварительного заказа, но поставки начнутся только в конце января. Ориентировочная цена — 170 евро.