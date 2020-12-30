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Так дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменам

В январе наступающего года руководство Intel обещало сообщить, какие продукты 2023 года будут выпускаться сторонними компаниями. Необходимость более серьёзных перемен осознают некоторые институциональные инвесторы Intel, которые предложили руководству компании рассмотреть «стратегические альтернативы». Это сразу вызвало рост курса акций Intel более чем на 5 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Первым о данной инициативе инвестиционного фонда Third Point, которому на данный момент удалось приобрести акций Intel на сумму около $1 млрд, сообщило агентство Reuters, но позднее существование «инвестиционного ультиматума» подтвердил Bloomberg, да и на сайте Intel появилось краткое заявление, выражающее готовность компании изучить предложения активистов.

По словам представителей Third Point, за последние пять лет корпорация Intel значительно ослабила свои позиции на рынке, а потери капитализации только в этом году превысили $60 млрд. Вознаграждение руководства Intel за этот период меньше не стало, что дополнительно раздражает активистов. Глава фонда Third Point Даниель Лёб (Daniel Loeb) призвал руководство компании рассмотреть ряд стратегических альтернатив, а в случае сопротивления намекнул на готовность выдвинуть собственных номинантов в совет директоров Intel на очередном собрании акционеров. Для активистов инвестиционного фронта это вполне типичная тактика поведения.

Пока не совсем понятно, какие из предложений Third Point действующим руководством Intel будут приняты, а какие отвергнуты. Активисты настаивают на том, что Intel нужно увеличить долю продукции, выпуск которой поручается сторонним компаниям. В случае необходимости с ними можно создавать совместные предприятия, поскольку это позволит гарантировать выделение достаточных производственных мощностей. Отметим, что в случае создания альянсов с TSMC и Samsung могут возникнуть проблемы на уровне согласования сделки с антимонопольными органами и властями США.

Ещё одно предложение Third Point заключается в привлечении американских разработчиков процессоров в качестве клиентов Intel на контрактном направлении. Например, как считают активисты, те же Apple и Microsoft могли бы пользоваться услугами не TSMC для производства своих процессоров, а поручить это предприятиям Intel, расположенным на территории США. Напомним, что до сих пор все усилия Intel по привлечению клиентов к контрактным услугам особым успехом не увенчались, если не считать опыта сотрудничества с Altera, которую корпорация в итоге поглотила. Попытки наладить выпуск процессоров LG для смартфонов на предприятиях Intel тоже особой отдачи не обеспечили.

Даже само поглощение Altera, которое в 2015 году обошлось Intel в $16,7 млрд, представители Third Point считают не самым разумным вложением средств. Они призывают Intel избавиться от сомнительных активов, а к идее вертикальной интеграции бизнеса подходить рационально. Опрошенные ресурсом Seeking Alpha отраслевые аналитики выражают сомнение, что Intel решится полностью избавиться от собственных предприятий, но на какие-то компромиссы она уже готова идти, судя по риторике генерального директора Роберта Свона (Robert Swan). Представители RBC заявили, что создание Intel совместного предприятия с TSMC или Samsung сократит норму прибыли корпорации минимум на 30 %. Наличие собственного производства позволяло Intel контролировать уровень издержек, но технологические неудачи последних лет ставят под сомнение дальнейшую целесообразность сохранения модели бизнеса с вертикальной интеграцией.

Активисты упрекают Intel и в деморализующем воздействии на ценные инженерные кадры, без которых сохранить технологический потенциал компании будет проблематично. По всей видимости, данная формулировка имеет отношение к уходу из компании Джима Келлера (Jim Keller) — одного из ведущих специалистов отрасли по разработке процессорных архитектур, который помог создать не одно поколение удачных процессоров Apple и AMD, а также успел поработать в компании Tesla. Официальная причина ухода Келлера из Intel имеет отношение к личным обстоятельствам, но принято считать, что у Джима возникли разногласия с действующим руководством Intel по поводу целесообразности аутсорсинга производства.

Вызывает беспокойство инвесторов и ослабевающее положение Intel относительно основных конкурентов. В сегменте персональных компьютеров и серверов процессоры Intel начали уступать место продукции AMD, а ускорители вычислений NVIDIA вытесняют сегментированные и малочисленные предложения Intel в секторе систем искусственного интеллекта.

Дополнительным мотивирующим аргументом в переговорах с руководством Intel представители фонда Third Point назвали свою готовность выдвинуть собственных номинантов в состав совета директоров на очередном собрании акционеров, если по ключевым позициям возникнут разногласия. Пока представители Intel лишь выразили намерения рассмотреть предложения активистов. Последние, кстати, предлагают Intel найти инвестиционного консультанта для поиска «стратегических альтернатив». Всё это уже вызвало рост курса акций компании более чем на 5 %, хотя с начала июня он почти непрерывно снижался.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, полупроводники, литография, финансы, реструктуризация
intel, полупроводники, литография, финансы, реструктуризация
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