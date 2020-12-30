Флагманский смартфон iQOO 7 с процессором Snapdragon 888 предстанет в январе

Китайская компания Vivo опубликовала тизер, раскрывающий дату анонса мощного смартфона iQOO 7: флагманский аппарат дебютирует 11 января.

Устройство, о котором идёт речь, будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 888. Этот чип объединяет одно ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55. Максимальная тактовая частота составляет 2,84 ГГц. За обработку графики отвечает контроллер Adreno 660, а модем Snapdragon X60 5G обеспечивает поддержку мобильных сетей пятого поколения.

По слухам, новинка получит 6,56-дюймовый дисплей формата Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана.

Сзади будет установлена тройная камера: в её состав войдёт сенсор с 48 млн пикселей. Кроме того, говорится о наличии дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея.

Смартфону приписывают наличие системы сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 11 «из коробки». Новинка будет доступна в модификации BMW M.