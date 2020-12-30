Бумажное ролевое приключение RPG Time: The Legend of Wright выйдет в 2021 году

Независимая японская студия DeskWorks у себя в микроблоге объявила о вынужденном переносе своего бумажного ролевого приключения RPG Time: The Legend of Wright на 2021 год.

Анонс RPG Time: The Legend of Wright состоялся на E3 2019 в рамках конференции Microsoft. Тогда игра была заявлена на 2020 год, но разработчики не успели к намеченному сроку.

В своём обращении к пользователям по поводу переноса DeskWorks прояснила, что производство на самом деле идёт хорошо, однако команде нужно больше времени для полировки проекта.

"RPG Time: The Legend of Wright" will be changed to 2021 release.

Development is progressing well, but we'd like to take some more time to further refine the game! Please look forward to it!#indiegame #indiedev https://t.co/npKxspKDok pic.twitter.com/20zJa5t7kw — DESKWORKS@RPG Time (@DESKWORKS_ENG) December 30, 2020

Сами создатели называют RPG Time: The Legend of Wright не иначе как «грандиозной ролевой игрой ручной работы». Проект рассказывает историю юного разработчика и RPG за его авторством.

«Вас поразят его ручные творения в путешествии по удивительному и волшебному миру воображения! Забудьте про домашнюю работу! Приходите играть в RPG Time: The Legend of Wright с нами!» — зазывает официальное описание проекта.

Как именно выглядит игровой процесс RPG Time: The Legend of Wright, можно посмотреть на примере 10-минутного геймплейного видео (прикреплено выше) от портала Cereal Killerz.

RPG Time: The Legend of Wright создаётся для PC, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, а также устройств под управлением iOS и Android. Команда разработки DeskWorks насчитывает всего два человека.