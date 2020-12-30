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Бумажное ролевое приключение RPG Time: The Legend of Wright выйдет в 2021 году

Независимая японская студия DeskWorks у себя в микроблоге объявила о вынужденном переносе своего бумажного ролевого приключения RPG Time: The Legend of Wright на 2021 год.

Анонс RPG Time: The Legend of Wright состоялся на E3 2019 в рамках конференции Microsoft. Тогда игра была заявлена на 2020 год, но разработчики не успели к намеченному сроку.

В своём обращении к пользователям по поводу переноса DeskWorks прояснила, что производство на самом деле идёт хорошо, однако команде нужно больше времени для полировки проекта.

Сами создатели называют RPG Time: The Legend of Wright не иначе как «грандиозной ролевой игрой ручной работы». Проект рассказывает историю юного разработчика и RPG за его авторством.

«Вас поразят его ручные творения в путешествии по удивительному и волшебному миру воображения! Забудьте про домашнюю работу! Приходите играть в RPG Time: The Legend of Wright с нами!» — зазывает официальное описание проекта.

Как именно выглядит игровой процесс RPG Time: The Legend of Wright, можно посмотреть на примере 10-минутного геймплейного видео (прикреплено выше) от портала Cereal Killerz.

RPG Time: The Legend of Wright создаётся для PC, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, а также устройств под управлением iOS и Android. Команда разработки DeskWorks насчитывает всего два человека.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Приключение, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox,
Теги: rpg time: the legend of wright, deskworks
rpg time: the legend of wright, deskworks
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