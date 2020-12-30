Для стимулирования продаж до конца года Tesla дарит трёхмесячную подписку на автопилот

Основатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) дал понять, что этот производитель не теряет надежды по итогам текущего года отгрузить клиентам 500 тысяч электромобилей. Для этого в текущем квартале должна быть отгружена 181 тысяча электромобилей. По некоторым данным, для стимулирования спроса компания предлагает трёхмесячную подписку на «автопилот».

Илон Маск недавно уже признавал, что для находящихся в лизинге электромобилей было бы разумно предусмотреть возможность помесячной оплаты опции «автопилота» и других функций активной помощи водителю. Пока подобная услуга ещё не запущена, но издание Electrek сообщает, что торговым представителям Tesla рекомендовано предлагать клиентам, изъявившим желание забрать купленный электромобиль в этом году, бесплатный трёхмесячный период использования функций активной помощи водителю. За постоянное пользование пакетом опций необходимо доплатить $10 000, в этом отношении условия не изменились.

Как поясняет первоисточник, владельцам электромобилей Tesla, забравшим купленные машины до конца текущего года, будут в течение трёх месяцев доступны функции автоматического управления при проезде дорожных развязок на шоссе, перестроения между полосами при движении за городом, вызова автомобиля с расположенной поблизости парковки, проезда перекрёстков со светофорами и стоп-линией. Наконец, оснащённая этими опциями машина сможет самостоятельно парковаться как параллельным, так и перпендикулярным способом. Дополнительно покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y в США могут рассчитывать на бесплатное использование зарядных станций на протяжении последующего года. Исключение составят только базовые версии Tesla Model 3 со стандартным запасом хода.