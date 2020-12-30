Технология Samsung HDR10+ Adaptive в новых ТВ учитывает внешнее освещение

В прошлом году одна из наград Best of CES досталась технологии Dolby Vision IQ. Она расширила спецификации дисплеев, которые поддерживают вывод в HDR, оптимизацией сцен с учётом условий внешнего освещения. В результате видео должно выглядеть ближе к тому, как задумано автором, даже если освещение в комнате, где стоит телевизор, влияет на восприятие изображения.

Теперь Samsung использовала аналогичный подход для своей технологии HDR10+, которая аналогичным образом расширяет базовый стандарт HDR10 за счёт кодирования информации для каждой сцены отдельно. Будущие продукты QLED от Samsung, которые, как ожидается, включают в себя семейство телевизоров 4K 2021 года, будут поддерживать HDR10+ Adaptive, так что в режиме Filmmaker смогут задействовать датчик внешней освещённости телевизора для адаптации изображения к условиям помещения.

Amazon Prime Video — одна из служб, поддерживающих HDR10+, и исполнительный директор BA Winston заявил что с HDR10+ и режимом Filmmaker контент Prime Video оптимизируется независимо от условий просмотра, и клиенты могут наслаждаться фильмами и телесериалами так, как задумывали их создатели.

Поскольку Samsung и Dolby не достигли соглашения о включении технологии HDR от Dolby Vision в продукты Samsung, такое новшество даёт владельцам техники корейской компании аналогичные возможности при воспроизведении совместимых материалов. Интрига заключается в том, получат ли поддержку HDR10+ Adaptive более старые телевизоры Samsung QLED, имеющие датчики освещения, либо же речь идёт только о новейших решениях.