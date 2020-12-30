Создатели Age of Empires IV добились «значительного прогресса» — сотрудники играют в игру каждый день

Руководитель студии World’s Edge Шэннон Лофтис (Shannon Loftis) в посвящённом итогам 2020 года материале на официальном сайте Age of Empires, помимо прочего, рассказала о разработке четвёртой части стратегической серии.

Age of Empires IV анонсировали ещё в августе 2017 года, однако за прошедшее с тех пор время проект удостоился лишь одного непродолжительного геймплейного трейлера — в ноябре 2019-го на шоу X019.

По словам Лофтис, несмотря на затянувшееся радиомолчание (об игре не слышно с того самого X019), беспокоиться не о чем: производство Age of Empires IV в стенах World’s Edge и Relic Entertainment идёт своим чередом.

«Мы добились значительного прогресса с Age of Empires IV. Не хочу вас дразнить, но мы натурально играем в игру каждый божий день — и в Вашингтоне, и в Ванкувере», — поделилась Лофтис.

Лофтис добавила, что при создании стратегий в реальном времени вроде Age of Empires IV много сил занимает проработка и соединение отдельных систем (искусственный интеллект, экономика, рендеринг).

Когда же разрозненные элементы встают на своё место, «у вас на руках внезапно оказывается игра, которой требуются исправления багов, балансировка и полировка». При этом, по словам Лофтис, Age of Empires IV уже ощущается частью серии.

Age of Empires IV заявлена только для ПК, но в будущем может появиться и на консолях. По неподтверждённой информации, релиз намечен на 2021 год. Официальных сроков выхода у проекта пока нет.