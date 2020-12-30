Загадочный флагман Motorola с загнутым экраном показался на рендерах

Интернет-источники опубликовали рендеры некоего смартфона Motorola: аппарат с продемонстрированным дизайном может быть официально представлен в наступающем году.

Как можно видеть, устройство получит дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. По центру в верхней области экрана имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры.

На изображениях также показана тыльная часть смартфона. Здесь расположена многомодульная камера с тремя основными компонентами, дополнительным сенсором и вспышкой.

Устройству приписывают наличие дактилоскопического сканера, интегрированного в область экрана. Кроме того, можно видеть симметричный порт USB Type-C.

В основу смартфона может лечь флагманский процессор Qualcomm — изделие Snapdragon 888. Этот чип содержит восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Добавим также, что ранее уже появлялась информация о подготовке смартфона Motorola на платформе Snapdragon 888. По заявлениям руководства компании, устройство получит ряд любопытных функций.