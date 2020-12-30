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Новости Hardware

Realme готовит весьма доступный 5G-смартфон на процессоре Dimensity 720

В базе популярного теста Geekbench появилась информация о смартфоне Realme с кодовым обозначением RMX3092: как сообщают сетевые источники, этот аппарат может войти в семейство Realme 8.

Realme

Realme

Бенчмарк говорит об использовании процессора Dimensity 720 разработки MediaTek. Это решение содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с такой же частотой и графический ускоритель ARM Mali G57 MC3.

Важно отметить, что платформа Dimensity 720 обеспечивает поддержку мобильной связи пятого поколения (5G). В составе смартфона Realme RMX3092 процессор функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

На протестированный смартфон была установлена операционная система Android 10. Сетевые источники отмечают, что новинка получит аккумуляторную батарею с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 65 Вт.

Добавим, что Realme входит в десятку ведущих мировых поставщиков смартфонов. Данные Counterpoint Technology Market Research говорят о том, что в третьем квартале нынешнего года компания отгрузила 14,8 млн умных телефонов, заняв седьмое место в рейтинге крупнейших игроков рынка. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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