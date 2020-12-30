Представлены твердотельные накопители Foresee P800 формата M.2 объёмом до 1 Тбайт

Крупнейший китайский разработчик контроллеров и SSD, компания Longsys, анонсировала твердотельные накопители семейства Foresee P800, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах.

Устройства выполнены в формате M.2 2280 с размерами 22 × 80 мм. В основу положены микрочипы 3D TLC: данная технология предусматривает хранение трёх бит информации в одной ячейке. Задействован контроллер разработки Marvell.

Накопители семейства Foresee P800 используют интерфейс PCIe Gen3 x4 (спецификация NVMe 1.3). Благодаря этому обеспечиваются высокие показатели быстродействия. Скорость последовательного чтения информации достигает 3200 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 1900 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении составляет до 200 тыс., при записи — до 175 тыс.

В серию вошли три модели — вместимостью 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Средняя заявленная наработка на отказ (MTBF) достигает 1,5 млн часов. Накопители поддерживают средства мониторинга S.M.A.R.T. и команды TRIM, которые служат для увеличения срока службы и оптимизации производительности.

На новинки предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.