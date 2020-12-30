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Представлен доступный смартфон Vivo Y20 2021 с 6,51" экраном и тройной камерой

Компания Vivo представила смартфон Y20 2021, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Funtouch OS 11 на основе Android 10. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Устройство оборудовано 6,51-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и соотношением сторон 20:9. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной камеры на основе 8-мегапиксельного датчика (f/1,8).

Задействован процессор MediaTek Helio P35, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть боковой дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и FM-тюнер.

Основная камера получила три датчика изображений: это 13-мегапиксельный блок, 2-мегапиксельный сенсор для получения информации о глубине сцены и 2-мегапиксельный макромодуль.

Габариты составляют 164,41 × 76,32 × 8,41 мм, вес — 192 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 150 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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