Не прижилось: переводчики Disco Elysium на русский язык отказались от некоторых спорных решений

Команда локализации Disco Elysium и международное агентство Testronic в Steam опубликовали блог, посвящённый недавним изменениям в переводе ролевого детектива студии ZA/UM на русский язык.

Напомним, неделю назад стало известно, что прогресс адаптации Disco Elysium на великий и могучий оценивается в 95 % — к настоящему моменту текст уже отправился на редактуру.

Локализаторы поблагодарили фанатов Disco Elysium за вклад в русскую версию игры. По просьбе неравнодушных пользователей команда пошла на некоторые изменения в озвученных ранее элементах перевода.

Так, например, было решено отказаться от Ады (сокращение от отрада) в качестве перевода имени Joyce (от Rejoyce, что значит ликовать) и оставить Джойс. Созвучие двух вариантов локализаторы посчитали ценнее сохранения каламбура.

«Читатели обратили наше внимание на то, что “Ада” вместо “Джойс”, к примеру, затруднит игрокам поиск информации об игре на английском языке — людям легко может показаться, что это какой-то другой персонаж», — объяснили авторы.

Подверглись изменениям и названия некоторых навыков. Непереводимая прежде характеристика Esprit de Corps (дух личного состава на французском) всё-таки стала пришедшейся поклонникам по душе «Полицейской волной».

Кроме того, навык Perception превратился из «Внимательности» в «Восприятие», а Visual Calculus променял «Визуальную реконструкцию» на «Визуальный анализ». Оба решения команде также подсказали пользователи.

Помимо прочего, локализаторы пообещали рассказать ещё «кое-что интересное и совсем новое» о русской версии Disco Elysium до её выхода — он ожидается на протяжении двух первых месяцев 2021 года.

Пока Disco Elysium доступна только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), но с релизом расширенного издания появится сначала на PS4, PS5 и в Google Stadia (март 2021 года), а затем на Nintendo Switch, Xbox Series X и S (лето 2021-го).