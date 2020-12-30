Apple проиграла иск о нарушении авторских прав против Corellium

Федеральный суд во Флориде (США) отклонил во вторник иск Apple о нарушении авторских прав против стартапа Corellium, который создаёт без её разрешения виртуальные копии операционной системы iOS, позволяющие исследователям в области безопасности находить уязвимости в продуктах Apple, включая iPhone.

Apple обвинила Corellium в репликации iOS для создания «виртуальных» устройств под её управлением, «единственной функцией» которых был запуск неавторизованных копий операционной системы на оборудовании сторонних производителей.

Окружной судья США Родни Смит (Rodney Smith) из Форт-Лодердейла (Флорида), вынесший решение в пользу Corellium, заявил, что программное обеспечение стартапа, имитирующее операционную систему iOS, является «добросовестным использованием», поскольку оно является «новаторским» и помогает разработчикам находить бреши в системах безопасности устройств.

Судья отметил, что Corellium «добавляет что-то новое в iOS», позволяя пользователям наблюдать и останавливать запущенные процессы, делать снапшоты в реальном времени и выполнять другие операции. Он заявил, что Corellium не создаёт конкурирующий продукт, а вместо этого фактически пытается предоставить инструменты, которые сделают iOS лучше. Смит также отметил, что Corellium проводит проверку перед продажей инструмента безопасности покупателю.

«Мотивация Corellium к получению прибыли не подрывает её возражение на иск в связи с добросовестным использованием, особенно с учётом общественной пользы от продукта», — указал Смит в постановлении.

Судья также отклонил аргумент Apple о том, что стартап из Делрей-Бич (Флорида) действовал недобросовестно, продавая свой продукт без разбора, в том числе потенциальным хакерам, и не требовал от пользователей сообщать об ошибках компании Apple.

Он сказал, что этот аргумент выглядит «странным, если не лукавым» с учётом того, сама Apple не ввела требование к предоставлению отчётов в рамках своей собственной программы Bug Bounty, направленной на поиск уязвимостей в ПО.

Как будет дальше продвигаться этот судебный процесс, пока неизвестно. Скорее всего Apple обжалует это решение суда.