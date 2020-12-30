Разработан первый в мире комптоновский микроскоп для изучения живых клеток

Томский государственный университет (ТГУ) сообщает о разработке первого в мире комптоновского микроскопа, позволяющего проводить исследования на субклеточном уровне. Прибор даёт возможность изучать живые клетки без необходимости их препарирования.

Речь идёт об устройстве на основе рассеянного излучения. В настоящее время существуют средства, позволяющие выполнять исследования клеток при помощи электронной микроскопии. Однако в таких приборах происходит разрушение объекта изучения вследствие его бомбардировки электронным пучком. Новая система позволяет решить данную проблему.

«В отличие от просвечивающего рентгеновского микроскопа, в комптоновском формирование изображения происходит не в проходящем, а в рассеянном рентгеновском излучении. Так, лишь небольшая часть энергии рентгеновского излучения поглощается в объекте исследования, что приводит к уменьшению скорости деградации исследуемых объектов во время эксперимента», — говорят учёные.

В создании системы приняли участие радиофизики ТГУ и сотрудники немецкого электрон-синхротронного центра DESY. Разработка прибора началась в 2018 году, а с 2019-го осуществлялось его тестирование. Кроме того, специалисты занимались отладкой системы.

Российские учёные создали для прибора специализированный пиксельный детектор на основе матричных арсенид-галлиевых сенсоров большой площади. «Радиофизики ТГУ разработали технологию создания "рентгенопрозрачного" металлического контакта — теперь он пропускает не менее 98 % рентгеновского излучения в диапазоне от 10 кэВ и выше. Это повышает чувствительность микроскопа за счёт регистрации более широкого спектра рассеянного излучения», — отмечается в сообщении.